Juquinha das Neves foi preso pela Polícia Federal nesta sexta-feira (2)

Um dia após o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) indeferir dois pedidos de concessão liminar em recursos de Habeas Corpus de revogação da prisão ou concessão da liberdade provisória para Jader Ferreira das Neves e para Leandro de Melo Ribeiro, filho e advogado do ex-presidente da Valec, Juquinha das Neves é preso pela Polícia Federal, em Goiânia. Os dois estavam presos preventivamente desde o dia 25 de maio por ocasião da deflagração da operação “De Volta aos Trilhos”, agora o pai voltou para a prisão.

A defesa de Juquinha ainda não sabe os motivos que levaram o cliente para a prisão, no entanto, no pedido do Ministério Público Federal, consta a justificativa de que Juquinha, mesmo depois de condenado a dez anos de prisão, continuava a destruir provas e ainda utilizava recursos da corrupção para pagar as despesas com advogados e outros pagamentos. Juqueinha das Neves é acusado de ter recebido recursos indevidos de construtoras quando era presidente da Valec, empresa pública responsável pela construção da Ferrovia Norte Sul.