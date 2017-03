Justiça Federal de Anápolis realiza leilão na próxima semana

A Justiça Federal de Anápolis em conjunto com o leiloeiro oficial Álvaro Sérgio Fuzo, realizam leilão presencial e eletrônico no dia 23 de março de 2017, a partir das 09:00 horas, na Justiça Federal e com a possibilidade de lances online de qualquer lugar do país pelo site www.leiloesjudiciais.com.br/go.

Dentre os bens a serem leiloados no evento, destaca-se instalações para industria com 81.510m² de área de terreno, no qual já foi utilizado como depósito por uma grande rede de móveis e eletrodomésticos e edificação com 7.260m² de área de terreno com diversas benfeitorias, localizadas em Anápolis e Goiânia. Além disso imóveis comerciais, localizados em Anápolis e Goiânia. A maioria dos imóveis encontram-se atualmente locados. Interessados podem obter informações mais detalhadas pelo site www.leiloesjudiciais.com.br/go ou então pelo 0800-707-9272.