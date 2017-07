Lei renomeia rodovia em Goiás em homenagem a empresário de transportes

Foi sancionada e publicada nesta quinta-feira (6) no Diário Oficial da União a Lei 13.462/2017, que denomina Rodovia Abadio Pereira Cardoso um trecho da BR-060, em Goiás. O trecho que teve o nome mudado é entre a cidade de Goiânia e o entroncamento com a BR-452 e a GO-174, a oito quilômetros da cidade de Jataí (GO).

A nova lei tem origem no Projeto de Lei da Câmara (PLC) 208/2015, aprovado no Senado no último dia 20. O texto entra em vigor nesta quinta-feira.

Empresário do setor de transportes, Abadio Pereira Cardoso foi um dos pioneiros no desbravamento do sertão goiano. Ele começou a trabalhar na região na década de 1940, aos 20 anos de idade. Com apenas um caminhão, transportava passageiros e mercadorias. Quando morreu, aos 89 anos, em 2009, a empresa já atendia 17 estados brasileiros.

O relator da proposta, senador Wilder Morais (PP-GO), destacou o pioneirismo do empresário, conhecido como Badico.

— O trecho da BR-060 foi um dos mais beneficiados por Badico. Ali ele investiu tempo, dinheiro, esperança, suor. Com seus recursos e seu destemor tornava transitável a estrada esquecida pelo governo federal. Naquele trecho, Badico foi motorista, cobrador, mecânico de beira de estrada, desatolador de ônibus, empreendedor, pioneiro, investidor. Enfim, tudo o que faz dele merecedor da lembrança do Congresso Nacional — frisou. (Agência Senado)