Leilão oferece oportunidade única de adquirir imóveis com até 80% de desconto

O leilão começa às 14h nos dois dias, sob a responsabilidade da leiloeira Ana Lucia Borba Assunção, que garante: “leilões como este são raríssimos”.

A participação pode ser garantida de duas formas, online em tempo real, ou presencialmente. Para fechar negócio, é essencial ter em mãos a identidade, CPF, e comprovar o estado civil. O arremate possibilita três formas de pagamento: à vista, financiamento da Caixa ou pelo FGTS. De acordo com a modalidade escolhida, é indispensável apresentar no dia o comprovante de saldos ou a guia do financiamento.

Para se planejar, é possível conhecer todos os imóveis que serão anunciados no leilão, além do edital completo com o regulamento para a participação, pelo site www.leiloeirosdebrasilia.com.br. Os endereços são em regiões como Plano Piloto, Taguatinga, Ceilândia, Valparaiso, Cidade Ocidental, Luziânia, e até Formosa, Cristalina etc.

Quem está acostumado a frequentar leilões conhece a dinâmica e sabe que não deve perder nenhum momento. Mas para quem nunca foi Ana Lucia Borba garante: “tudo pode acontecer. A dica é chegar no início do evento, já que a quantidade de imóveis anunciados pode ser alterada e a programação está sujeita a duração de cada lote do leilão.” Até os lotes que parecem mais concorridos podem sair por um valor muito próximo ao lance inicial, garante a leiloeira.

Na hora do arremate, o comprador deve pagar 5% do valor do imóvel, o sinal para garantir a compra. Além disso, o interessado deve pagar 5% adicionais sobre o valor do imóvel, referentes à comissão do leiloeiro. Após o arremate, o comprador tem 5 dias úteis para apresentar o pagamento, na modalidade preferida. A partir daí, a instituição financeira responsável pelo leilão entre em contato para agendar a visita ao cartório, quando a escritura deve ser entregue ao novo proprietário. No caso de terrenos sem área construída, não serão aceitos financiamento da Caixa ou o pagamento com FGTS, apenas à vista.

Para participar do leilão pela internet, é preciso fazer o cadastro antecipado pelo site. O edital tem todas as informações e pode ajudar o comprador a chegar preparado no dia do leilão.

SERVIÇO

Leilão de Imóveis com até 80% de desconto

Quando: 09 e 10 de novembro, a partir das 14h

Onde: Pátio de Leilões – Quadra 1, conjunto A, lote 8 – SOF Norte

Mais informações: www.leiloeirosdebrasilia.com.br