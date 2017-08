Liga Nacional Feminina de Handebol será disputada em Anápolis

Oito equipes disputam duas vagas para a segunda fase, entre elas a Força Atlética/ Estácio de Sá/ Governo de Goiás

A Força Atlética/ Estácio de Sá/ Governo de Goiás volta às quadras para participar da Liga Nacional Feminina Conferência Centro-Oeste. As disputas serão entre os 2 a 6 de agosto no Ginásio Internacional Newton Faria e no Ginásio Poliesportivo Praça Gracinda Maria, em Anápolis.

Ao todo, oito times – dois de Goiás, três do Distrito Federal, um do Mato Grosso, um de Mato Grosso do Sul e um de Tocantins. – disputarão duas vagas para a segunda etapa da competição que será entre os dias 25 a 29 de outubro. Goiás será representado por duas equipes.

A Força Atlética não terá nenhum desfalque nesta competição. O time será formado pelas goleira Murila, Adriana e Barbielli. As centrais Amanda Souza e Abyda, além das pontas Thaís Rosa, Elhise e Tamara, as meias Morgana, Thaís Andrade, Yasmin, Isadora e Beatriz e as pivôs Marina, Amanda Barreira

Esta é a terceira vez que a Força Atlética participa a Liga Nacional – em 2013 e 2014 – mas agora é a primeira vez neste novo formato que envolve todo o país. Para o técnico Jorge Castilho, novo modelo permite jogos mais desafiadores e uma maior desenvolvimento do handebol no país.

A expectativa da Força Atlética/ Estácio de Sá/ Governo de Goiás é conquistar a classificação para a segunda fase. “Vamos lutar para conseguir uma das vagas e, se possível, p primeiro lugar para disputar a segunda etapa em um grupo menos difícil. Respeitamos todas as equipes e sabemos que elas vêm com o mesmo objetivo do nosso. Estamos bem preparados, apenas sofremos com a falta de jogos que permite um melhor ritmo, mas vamos superar isso com muita força de vontade e foco no alvo final”, explica Jorge.

A Liga

A Liga Nacional é dividida por regionais. As outras Conferências são Sudeste, Norte e Nordeste. A Centro-Oeste é uma novidade para 2017, complementando o formato criado em 2016 com o objetivo de proporcionar a participação de equipes de todo o Brasil na principal competição da modalidade.

Nesta primeira fase, as conferências vão jogar apenas entre si, sem se cruzarem. As duas melhores equipes da fase Centro-Oeste avançaram para a segunda fase, que será entre os dias 25 a 29 de outubro.

Os jogos da Força Atlética

02.08 (quarta-feira) – 15 horas- Ginásio Internacional Newton de Faria – Força Atlética/ Estácio de Sá/ Governo de Goiás X Stilo Handebol União ABC (MS)

03.08 (quinta-feira) – 15 horas – Ginásio Internacional Newton de Faria – Força Atlética/ Estácio de Sá/ Governo de Goiás X CFC/ Trindade/ Governo de Goiás (GO)

04.08 (sexta-feira) – 15 horas – Ginásio Internacional Newton de Faria – Força Atlética/ Estácio de Sá/ Governo de Goiás X KFH/ Alfa/ Aruc (DF)

05.08 (sábado) – Ginásio Internacional Newton de Faria – Semifinais

06.08 (domingo) – Ginásio Internacional Newton de Faria e Ginásio Poliesportivo Praça Gracinda Maria Finais

A equipe

A Associação Cultural e Esportiva Força Atlética desenvolve em Goiânia e na região metropolitana o trabalho de handebol feminino de alto rendimento, com treinamento de equipes na categoria de base, cadete, juvenil, júnior e principal.

Desde 2007, a Força Atlética também desenvolve projeto social com o atendimento de alunos de redes públicas de educação. A ação é voltada para crianças e pré-adolescentes, oferecendo inclusão, esporte e aulas transversais sobre meio ambiente e combate às drogas.