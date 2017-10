Loterias Caixa arrecadam R$9,97 bi até setembro

As Loterias CAIXA registraram arrecadação de mais de R$ 9,97 bilhões no período de janeiro a setembro de 2017, um incremento de 9,29% em relação ao mesmo período de 2016, que foi de R$ 9,13 bilhões. Nesse período, foram repassados R$ 4,8 bilhões para as áreas como seguridade social, educação, esporte, segurança pública, cultura e saúde, já incluído o imposto de renda sobre os prêmios. Foram ofertados em prêmios R$ 3,3 bilhões para mais de 201 milhões de apostas. Arrecadação em setembro:

A arrecadação das Loterias no mês de setembro foi de R$ 1,28 bilhão, registrando um incremento de 14,29% em relação ao mesmo período de 2016. A Lotofácil foi responsável por 27% da arrecadação, ocupando o primeiro lugar em vendas de todas as modalidades, por conta do concurso especial Lotofácil da Independência, que sorteou R$ 88,5 milhões distribuídos entre 15 apostas, com R$ 5,9 milhões para cada aposta vencedora. 55 anos das Loterias CAIXA:

Há 55 anos, no dia 15 de setembro de 1962, a CAIXA assumiu a administração das Loterias federais no Brasil. Ao longo desses anos, as Loterias CAIXA têm inovado na disponibilização das mais variadas loterias à população brasileira, permitindo ao apostador uma gama de opções na hora de tentar a sorte. Mais do que nunca, as Loterias CAIXA estão trabalhando para se modernizar e continuar evoluindo, em linha com o avanço das novas tecnologias e processos de governança, segurança e transparência, o que lhe garantiu a conquista de certificações internacionais de segurança e jogo responsável. Para a Vice-Presidente de Fundos de Governo e Loterias da CAIXA, Deusdina dos Reis Pereira, “É um orgulho para CAIXA administrar as Loterias, que além de promover a felicidade dos seus ganhadores, têm a importante missão de proporcionar a geração de recursos para os programas sociais em todo o Brasil”.