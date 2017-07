Lula superou todos os advogados de defesa e juristas desse pais

Dilmar Ferreira

Lula mostrou a cara para a nação e não teve medo do juiz Sérgio Moro, o inquisidor de Curitiba, que pisa na legislação e faz o que bem entende para alimentar setores da imprensa que tenta a todo custo impedir que Lula chegue novamente à presidência da República. Lula falou para o juiz Sérgio Moro, durante o seu depoimento em Curitiba, o que os maiores juristas deste pais gostariam de falar, cara a cara com o homem que tenta fazer justiça seletiva contra os políticos brasileiros. Este foi o entendimento da maioria do povo brasileiro.

Sem provas nos autos, o juiz ficou divagando com perguntas mesquinhas e que nada tinham a ver com a acusação. O representante do Ministério Público reduziu o tamanho e a importância da instituição com perguntas tacanhas e própria de quem está acuado diante da falta provas concretas nos autos. Quem assistir ao depoimento do ex-presidente vai entender a farsa que tentaram criar contra Lula e que no final do processo não sabe o que fazer para provar que um tríplex chulo seja de fato da família do ex-presidente.

A história do tríplex é tão medíocre quanto alguém apostar que viu chifre na cabeça de um cavalo. Apostar e depois, para não perder a aposta, tentar por todos os meios provar que o dito cavalo tem de fato chifre. Para provar que o tríplex que nunca foi do Lula, ser sua propriedade, estão fazendo como o mentiroso do chifre do cavalo, chegando mesmo a furar a cabeça do animal em busca da evidência de um chifre.

No final do depoimento, Lula saiu muito maior do que entrou e o juiz Sérgio Moro apequenou a Justiça porque foi acuado o tempo todo por Lula e pelos seus defensores. O representante do Ministério Público Federal ficou o tempo todo engasgado e tentando achar uma prova nos autos para condenar o ex-presidente. Não havia nada nos autos a não ser o disse que disse e muito blá-blá. Se alguém de bom senso e de responsabilidade tinha alguma dúvida de que o tríplex seria de Lula, ficou definitivamente convicto de que o tríplex de Guarujá é invenção dos procuradores federais de Curitiba e dos donos de alguns jornais e rede de televisão.

Tentaram colocar o ex-presidente no descrédito popular, mas o que fizeram foi dar convicção absoluta de que o cidadão Lula é de fato inocente e está falando a verdade porque desmontou a farsa com a sua coragem de dizer a verdade, cara a cara com o justiceiro de Curitiba e os procuradores que forjaram a grande mentira de todos os tempos contra um homem humilde, simples como é o caso do ex-presidente Lula. Lula saiu maior, Lula entrou para a audiência no braço do povo e saiu aplaudido pela multidão.