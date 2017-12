Mais de 34 mil motoristas flagrados por excesso de velocidade no feriado do Natal

Polícia Rodoviária Federal também registrou 3.539 ultrapassagens irregulares nas rodovias federais. Entre os dias 22 e 25 de dezembro, foram 252 acidentes graves em todo o país

Foto: Divulgação PRF

Brasília, 26/12/17 – No feriado de Natal, entre os dias 22 e 25, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 34.487 flagrantes de excesso de velocidade em rodovias federais de todo o Brasil. Durante os quatro primeiros dias da Operação Rodovida, o agentes rodoviários também focaram a fiscalização no combate a condutas como ultrapassagens irregulares e direção após o consumo de álcool.

Em relação ao mesmo período do ano anterior, a PRF registrou uma redução de 30% no número de mortes nas estradas. Em 2016, foram 113 contra 79 este ano. Cabe destacar que, em 2016, o dia 25 de dezembro (Natal) caiu em um domingo. Em 2017, a segunda-feira fez com que o Natal configurasse como um feriado prolongado.

Entre sexta-feira (22) e segunda-feira (25), a PRF registrou 3.539 motoristas realizando ultrapassagens irregulares em todo o Brasil. Já o problema que é a mistura de álcool e volante resultou em 627 autos de infração para motoristas.

Outros 1.418 motoristas foram flagrados sem cinto de segurança. Durante as fiscalizações, a PRF também emitiu 232 autos de infração para motociclistas sem capacete. Duzentos e setenta e oito condutores foram flagrados trafegando com crianças sem o dispositivo de segurança (cadeirinha).

O órgão contabilizou 1.352 acidentes em rodovias federais. Destes, 252 foram acidentes graves, quando resultam em, pelo menos, um óbito ou um ferido gravemente. Esses acidentes resultaram em 1.320 feridos e 79 mortos.

Esforço de fiscalização

Durante os quatro dias de operação, a PRF fiscalizou 33.133 pessoas e 32.630 veículos em todo o Brasil. Os policiais rodoviários federais realizaram 19.358 testes de etilômetro (bafômetro). As ações de educação para o trânsito alcançaram 11.351 motoristas.

Rodovida

Criada em 2011, a Operação Rodovida é uma ação do governo federal, comandada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da PRF, com apoio da Presidência da República, Casa Civil e dos ministérios das Cidades, da Saúde e dos Transportes.

Realizada em período de maior fluxo rodoviário, como comemorações de final de ano, férias escolares de janeiro e carnaval, época em que milhões de brasileiros pegam a estrada, a Rodovida prioriza ações integradas e simultâneas, envolvendo diversas agências de fiscalização. A operação segue até 18 de fevereiro.