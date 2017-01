Mais de 500 mil alunos voltam às aulas nas escolas estaduais

O ano letivo de 2017 começou nesta segunda-feira, dia 23, nas 1.152 escolas da rede estadual de ensino em Goiás. De acordo com balanço parcial da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), 530 mil alunos já estavam matriculados, na tarde da última sexta-feira, dia 20.

Esse número vai aumentar porque ainda está aberto o prazo para as matrículas nas escolas militares e conveniadas, assim como o período de confirmação de ingresso na rede para novatos, que vai até quarta-feira, dia 25.

O quantitativo total de estudantes deve ser conhecido no início de fevereiro, quando os dados forem atualizados, inclusive com o número de alunos que se matricularam pessoalmente nas unidades. Em 2016, a rede estadual atendeu 529 mil alunos.

Para 2017, 86.299 alunos novos solicitaram vaga na rede estadual de Goiás pela internet, um acréscimo de 18,5% em relação a 2016, quando a Seduce recebeu 72.820 pedidos de novatos. O calendário escolar 2017 prevê 202 dias letivos, dos quais, 107 ainda no primeiro semestre.

Confirmação de matrículas Após consultarem o site da Seduce para saber em qual escola o aluno foi alocado, os pais ou responsáveis devem ir até a escola para a confirmação. O aluno que não comparecer à unidade escolar onde foi alocado até o fim do prazo, dia 25, não terá a matrícula efetivada.

A partir de 26 de janeiro, os alunos que não confirmaram a matrícula poderão procurar diretamente a escola em que desejam estudar. Caso não haja vagas nesta escola, o estudante será direcionado para outra unidade de ensino. Este procedimento também é válido para quem não fez a solicitação de vaga.

Documentos necessários Pais ou responsáveis precisam levar os seguintes documentos: Certidão de Nascimento, comprovante de endereço, CPF e RG do responsável pelo aluno e Histórico Escolar. Os alunos que já estudam também devem apresentar: Histórico Escolar, ficha individual e/ou declaração de transferência.

Matrículas no turno noturno, para alunos de 15 e 16 anos, só serão confirmadas mediante a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), do contrato da empresa onde é aprendiz ou estagiário, da declaração do empregador, contendo CPF ou CNPJ e turno de trabalho que comprove carga horária superior a quatro horas diárias ou autorização do responsável legal pelo aluno, conforme Art. 13 da Portaria nº 3092/2015-Seduce.

Atendimento As escolas e subsecretarias regionais da rede estão funcionando como pontos de atendimento presencial para os pais ou responsáveis que não possuem acesso à internet.

As escolas conveniadas e militares não participam do processo de matrícula informatizada. Os interessados em ingressar nestas unidades devem procurar diretamente as escolas.