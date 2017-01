Mais de duas toneladas de maconha são apreendidas em Guapó

Mais de duas toneladas de maconha estavam na carroceria de caminhonete. Carga foi coberta com lona.

Mais de duas toneladas de maconha (2.277 kg) foram apreendidas em Guapó, na BR-060, neste domingo, dia 29. A apreensão se deu graças ao Serviço de Inteligência da Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Federal, e a ação das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), que monitoraram a associação criminosa por duas semanas, e foram informados de que o grupo estaria naquela região. O valor da carga é avaliado em R$ 1 milhão, aponta a PM.

De acordo com o subcomandante da Rotam, major Daniel Pires, uma F-350, uma Parati e um Gol, partiram de Ponta Porã – divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraguai – com destino a Goiânia. Eles foram abordados na BR-060, próximo a Guapó, e não obedeceram à ordem de parar os veículos. No momento da abordagem, o motorista da F-350, Romário Brito, de 23 anos, atirou contra a polícia e só parou quando o pneu foi atingido por um tiro.

Ao descer do carro, ainda atirou contra os policiais, que revidaram. O criminoso foi atingido, socorrido e levado a um hospital de Guapó. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outros dois passageiros fugiram a pé. A Rotam segue no local para capturar os traficantes.

“O que chamou a atenção da polícia foi a ousadia dos traficantes que circularam pelas rodovias interestaduais com uma quantidade grande de maconha e na carroceria de uma caminhonete, com apenas uma lona”, afirma o major Daniel Pires.

Escolta Os dois veículos restantes seguiram em alta velocidade pela rodovia. Os criminosos abandonaram os carros e correram para uma mata. No confronto terrestre, dois foram baleados e morreram. Outros conseguiram fugir. Equipes de buscas também seguem no encalço destes membros da associação criminosa. Na diligência, ainda foram apreendidos um revólver calibre 38 e uma pistola calibre nove milímetros com kit rajada.

Encomenda de presidiários O comandante do Policiamento da Capital, tenente-coronel Ricardo Rocha, afirma que a droga foi um pedido de criminosos de dentro do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. “A droga seria distribuída na Região Metropolitana e tudo indica que foi uma ordem de criminosos de dentro do presídio”, diz.

“A apreensão desta quantidade de droga é fundamental porque, além de descapitalizar a associação criminosa, evita-se que este entorpecente rode pelo Estado”, constata. “Isso diminui sensivelmente os índices de criminalidade”, conclui.

Investigações A caminhonete F-350, que trazia a grande quantidade de maconha, tem placa de Goiânia. A Polícia Militar, em conjunto com a PF, identificou o dono do veículo, que já prestou depoimento no domingo. Ele declarou que emprestou a caminhonete para um mecânico, que iria fazer uma mudança para Caldazinha, na Região Metropolitana de Goiânia.

“Ao que tudo indica, o motorista apenas emprestou o veículo para terceiros. A história fica complicada porque a caminhonete foi sendo emprestada entre diversas pessoas até chegar a um envolvido no tráfico”, conta. “O motorista saiu daqui de Goiânia, foi até Ponta Porã, buscou a droga, e quando estava próximo à capital foi interceptado”, aponta o tenente-coronel Ricardo Rocha.