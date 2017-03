Mais uma farsa promovida pelo deputado Carlos Antônio

Como pode um político que está em seu segundo mandato de deputado Estadual e agora quer ser prefeito de Anápolis para dirigir uma cidade onde vivem mais de 400 mil habitantes, sede de duas universidades e várias faculdades isoladas, cada qual respeitando as normas legais que regem o ensino superior, apresentar uma declaração emitida por uma instituição não registrada no Ministério da Educação e a Justiça Eleitoral ainda divulgar em seu site que o candidato possui curso superior?

O documento apresentado na Justiça Eleitoral pelo candidato Carlos Antônio (PSDB) é uma declaração emitida por um tal de Instituto INECAP e nela consta que o candidato fez o CURSO SUPERIOR (?) SEQUENCIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS COM DESTINAÇÃO COLETIVA DE GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS. Será que alguém consegue decifrar que curso é este? Com a palavra o Ministério Público Eleitoral.

Que exemplo um deputado que age desta maneira pode repassar para a juventude? Seria melhor que o candidato a prefeito mudasse a sua postulação para ser um profissional capaz de ensinar para a juventude as melhores maneiras para falsear a verdade. Seria mais decente proceder assim porque estaria sendo autêntico e fazendo valer o seu aprendizado, ou seja, como inventar uma maneira de se passar como portador de curso superior quando de fato o documento que apresenta é uma declaração com apenas uma assinatura e que não tem registro junto ao MEC.

Vergonha

Como pode um homem público se portar dessa maneira, ou seja, como pode um candidato que todos sabem não possuir nenhum tipo de curso superior, talvez nem secundário, querer falsear a verdade, buscando documentos inverídicos, declarando ser portador de um curso que nem consta no rol das profissões existentes? Veja bem: CURSO SUPERIOR SEQUENCIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS COM DESTINAÇÃO COLETIVA DE GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS. Seria importante que alguma autoridade no setor educacional decifrasse que tipo de curso é este, qual sua grade curricular e para que serve este tipo de pseudo profissional? Vergonha para Anápolis e para o seu povo, notadamente para aqueles que penam vários anos nos bancos das universidades para saírem com o título de um curso superior com graduação aprovada pelo Conselho Federal de Educação.