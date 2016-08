Marconi abandona obra do Centro de Convenções de Anápolis

Depois de eleito, o governador Marconi Perillo (PSDB) esqueceu Anápolis e os compromissos firmados com os eleitores da cidade. Prova disso é o abandono da obra do Centro de Convenções. Seu andamento só foi priorizado no período de campanha eleitoral. Hoje, está abandonado e sem utilidade.

E o descaso não para por aí. A Universidade Estadual de Goiás, que o tucano tanto dizia se importar, está entregue aos desgastes do tempo. Nada de investimentos na estrutura física e, menos ainda, na valorização dos professores. A Casa de Prisão Provisória integra a lista de obras eleitoreiras. Enquanto 25 mil condenados continuam soltos em Goiás, o presídio é esquecido pelo governador.

Exemplos sem fim de que o interesse de Marconi com Anápolis é sazonal. Só aparece de quatro em quatro anos. (Goiás Real)