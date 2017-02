Marconi anuncia missão comercial à Espanha em maio

Governador cumprimenta novo cônsul da Espanha em Goiás, Juan Zamora.

O governador Marconi Perillo informou que deverá liderar missão comercial goiana em visita à Espanha, no próximo mês de maio. Se a viagem for confirmada, esta será mais uma das missões que o governador realiza na Espanha, um dos mais fortes parceiros econômicos de Goiás na Europa.

O anúncio foi nesta terça-feira, dia 14, durante a solenidade que marcou a inauguração do novo Consulado Honorário da Espanha em Goiânia, evento realizado no Euro Park, empreendimento imobiliário que fica no Park Lozandes. A solenidade contou com a presença do prefeito de Goiânia, Iris Rezende.

“O primeiro ministro espanhol virá, em meados de abril, a Brasília e a São Paulo. E nós estaremos lá para recebê-lo. Em maio, nós deveremos realizar uma nova visita a Espanha para intensificarmos as relações comerciais”, disse Marconi.

A cerimônia contou com a presença do embaixador da Espanha no Brasil, Manuel de La Cámara, do novo cônsul da Espanha em Goiás, Juan Zamora, do prefeito Iris Rezende e dezenas de assessores dos governos municipal e estadual, além de empresários e membros da comunidade espanhola de Goiás.

“Casado com uma goiana, o cônsul da Espanha em Goiás é um amigo do nosso Estado. É uma pessoa que empreende em Goiânia, no Estado e em seu País. É querida pela sociedade goiana, conhece as nossas tradições e o nosso potencial socioeconômico. Este consulado não poderia estar em melhores mãos”, declarou o governador nas boas-vindas a Juan Zamora.

Marconi disse também que as relações entre Brasil e Espanha são muito antigas e fortes, tanto pelos laços de amizade quanto da agenda comercial, educacional e turística: “Cada vez mais goianos visitam a Espanha, assim como cada vez mais espanhóis visitam o Brasil e os destinos turísticos de Goiás”.

Ele destacou também a potencialidade da região, especialmente o Eixo Goiás/Brasília: “Essa região onde estão Goiás e Brasília não é desprezível. Já somos hoje dez milhões de consumidores, se considerarmos Goiânia, Goiás e Brasília. Esse deverá ser, em pouco tempo, o segundo polo consumidor mais expressivo do Brasil, perdendo apenas para o eixo São Paulo/Rio”.

Por fim, Marconi disse que “dado o histórico dessas relações entre Goiás e Espanha, eu não tenho dúvida em reafirmar que esta é uma data histórica para os espanhóis e para nós goianos e goianienses”.

Segundo estimativa da Embaixada da Espanha, cerca de mil espanhóis vivem em Goiás atualmente. A abertura do consulado é dar um maior apoio a essa comunidade e, ainda, ampliar as relações institucionais com os goianos.

A nova sede fica na Chácara Alto da Glória, próximo ao Bairro Parque das Laranjeiras, na Região Sul de Goiânia e já realiza atendimento ao público. O funcionamento é das 9 às 13 horas, todas as terças e quintas-feiras.

Fotos: Henrique Luiz