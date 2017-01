Marconi anuncia para este ano fim da duplicação da GO-080

Governador descerrou placa de inauguração do viaduto da GO-080.

Ao inaugurar, nesta quarta-feira, dia 25, o viaduto João Hissassi Yano sobre a GO-080, no trecho urbano de Goiânia no trevo da Perimetral Norte e a duplicação até o trevo da saída para Nerópolis e o Campus 2 da UFG, o governador Marconi Perillo anunciou para este ano a conclusão das obras de duplicação da rodovia estadual, de Nerópolis ao viaduto da BR-153 (Belém-Brasília), logo após São Francisco de Goiás.

Principal obra rodoviária do Estado em andamento, a duplicação da GO-080 é um antigo sonho dos moradores das cidades cortadas pela rodovia: Nerópolis, Ouro Verde, Petrolina de Goiás, São Francisco, para dar maior segurança aos motoristas e passageiros que trafegam em direção ao Vale do São Patrício e Norte do Estado. “Essa é a estrada mais perigosa de Goiás, com grande número de acidentes”, afirmou o governador na solenidade de inauguração do novo viaduto.

Segurança Com a duplicação, prevê, haverá conforto e segurança aos usuários da rodovia. Sobre a inauguração desta quarta, Marconi explicou que o viaduto e a duplicação do acesso ao Campus 2 da UFG fazem parte de um conjunto de obras do Estado para qualificar os acessos a Goiânia, a exemplo do que já foi feito nas GOs 040, 020, 070, 060, 403 e no trecho urbano da BR-060. “Os nossos governos marcaram essa revolução, essa modernização na infraestrutura do nosso Estado”, disse.

Além do viaduto, foi entregue a duplicação de um quilômetro e meio até o trevo de acesso ao Campus 2 da UFG, com serviços de reconstrução da pista, capa asfáltica, iluminação, sinalização horizontal e vertical e construção de defensas de concreto separando as pistas. A obra, que conta com um pórtico de 16 metros de altura, custou R$ 30,2 milhões e foi financiada com recursos do Banco do Brasil. O viaduto foi denominado Engenheiro João Hissassi Yano, ex-presidente da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, um dos mais tradicionais pecuaristas goianos, que morreu em 2006.

A inauguração movimentou autoridades do governo e prefeitos da região. Participaram da solenidade os secretários Vilmar Rocha (Secima), Tayrone Di Martino (Governo), Jayme Rincón (Agetop), deputados estaduais, familiares do homenageado e os prefeitos de Trindade, Senador Canedo, Brazabrantes, Jesúpolis, Nerópolis, Bonfinópolis, Petrolina de Goiás, São Francisco, Guapó, Goianira, dentre outros.