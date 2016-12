Marconi fala de um Goiás que não existe na prática

Em conversa com os internautas, no dia 23 de dezembro, o governador Marconi Perillo continuou falando uma coisa enquanto a secretária da Fazenda fala outra. Marconi afirmou que o Governo vai fechar 2015 sem déficit, enquanto Ana Carla fala que vai continuar cortando na carne para poder equilibrar as finanças em 2016. Marconi disse que vai reavaliar o projeto que mandou para a Assembleia cortando benefícios e garantias para os servidores.

Marconi anuncia pacotes de maldades para depois anunciar que vai rever alguns cortes no próprio projeto, se passando como bonzinho para os trabalhadores. Essa é uma velha tática do governador Marconi Perillo, que usa de certas tiradas de marketing para ficar bem na foto com os servidores públicos. O pior de tudo é que alguns trabalhadores acabam aplaudindo a tomada de posição do governador, que depois volta atrás e continua com seu pacote de maldade, deixando por conta da secretária da Fazenda o ônus dos desgastes.

“A Assembleia pediu para fazer uma avaliação maior e eu concordei. Nós vamos avaliar se isso realmente será necessário e esse é um tema que será debatido no próximo ano. O projeto foi retirado de pauta pelo presidente da Assembleia, Hélio de Sousa, e pelo líder do governo, José Vitti, com a minha concordância”, disse. Veja bem que Marconi não falou que vai retirar o projeto, mas fazer uma avaliação se será ou não necessário. Disse isso e marcou ponto com os servidores e depois vem a Fazenda e afirma que os cortes são necessários. A secretária da Fazenda corta benefícios e Marconi ameniza e afirma que vai fazer uma coisa e depois faz outra e joga a culpa em sua equipe econômica. Velha tática.

IPVA

Os internautas questionaram a determinação de antecipar o IPVA de veículos automotores a partir de 2016. Marconi jogou a decisão para a equipe técnica do Detran de Goiás e mais uma vez responsabilizou a secretária da Fazenda que entendeu ser importante para o Estado, alinhando com o restante do País. “Todos os estudos técnicos mostraram que Goiás é o único Estado que tem o calendário mais elástico do País. Foi inicialmente proposto que houvesse o pagamento até maio, mas eu estendi até julho no próximo ano”, disse.

Marconi não interferiu na decisão de antecipar a cobrança do IPVA, mas afirmou para os internautas que mandou mudar a antecipação de maio para julho. Mais uma decisão de sacrifício para a população e mais uma determinação de bondade ao mudar de maio para julho. Em nenhum momento ele deixou claro que fez uma maldade sobre um benefício concedido pelos governos do PMDB, que sempre cobraram aquele imposto escalonado até dezembro.

Revelações do governador

Mais informações conflitantes com a Secretaria da Fazenda, ao afirmar que não vai privatizar as rodovias goianas, mas apenas algumas. “Se nós pudéssemos fazer concessões em todas as estradas seria ótimo, porque as estradas ficariam no nível das estradas de São Paulo. Todo mundo adora andar nas estradas de São Paulo, e são quase todas elas concessionadas. Aqui em Goiás, a viabilidade seria para algumas poucas estradas. E nós estamos estudando isso da melhor maneira possível.”

Marconi disse ainda que realizou junto à Agetop um planejamento para investir recursos de R$ 200 milhões em rodovias no Estado em 2016. Garantiu que apesar de acreditar que o país continuará em crise no próximo ano, Goiás sofrerá menor consequência da instabilidade financeira nacional. “No âmbito nacional, está claro que vamos continuar em crise. As projeções indicam que teremos Produto Interno Bruto (PIB) negativo em torno de 3%. Goiás não é uma ilha, mas vai ser diferente. Goiás neste ano liderou a geração de empregos no Brasil. Com Goiás, apenas três outros Estados registraram índices positivos em geração de emprego”, disse.



Marconi Perillo disse que Goiás fez ajustes, o que antecipou o controle da economia goiana “Alcançamos neste ano R$ 400 milhões de economia. Com a redução de mesadas ao secretariado, economizamos mais R$ 500 milhões. Com os gastos que deixamos de efetuar, chegamos ao número aproximado de R$ 3,5 bilhões de economia em 2015”, declarou.

Continuando a falar de um Goiás que não existe na prática, o governador informou aos internautas que “É importante registrar um dado: havia previsão de déficit primário de R$ 440 milhões. Hoje, ainda não concluímos o fechamento dos dados, mas posso assegurar aos internautas: nós teremos pelo menos déficit zero neste ano. Isso é uma vitória extraordinária”. Marconi só não explicou por que depois de quatro mandatos do famigerado tempo novo, continua fazendo ajuste nas contas do Estado. Também não explicou para os internautas por que anunciou demissão em massa dos comissionados e mesmo assim a Folha de Pagamento do Estado aumentou. É importante salientar que não houve aumento dos vencimentos dos servidores efetivos do Estado. São questões que passaram em branco pelo governador. Também não comentou a reportagem da revista Exame que mostrou que Goiás tem a pior situação financeira entre todos os estados brasileiros.

Quem será que está com a verdade, a secretária da Fazenda Ana Carla ou o governador Marconi Perillo? Quem fala a verdade, o governador ou a revista Exame? O governador fala uma coisa, mas os números mostram outra realidade. A situação financeira do Brasil está escancarada, enquanto a de Goiás está envolta em mistérios, tapeações e mentiras.