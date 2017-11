Marconi Perillo parece que tomou ódio de Anápolis

Depois de deixar o povo de Anápolis sem água por mais de três meses, o governador Marconi Perillo (PSDB) continua a promover sua política de ódio contra a cidade de Anápolis. Há quase uma década o Governo de Goiás vem renovando promessas de concluir algumas obras que estão paralisadas na cidade, entre elas o Anel Viário do DAIA, com uma extensão de pouco mais de seis quilômetros, enquanto isso vem construindo rodovias asfaltadas em várias partes do Estado, com destaque para duas rodovias sem a menor necessidade: uma que liga Abadiânia a um condomínio de luxo nas margens do Lago Corumbá 4 e outra no município de Guarani de Goiás, que passa pela fazenda do Vice-governador José Éliton e candidato ao Governo do Estado. Agora está concluindo a duplicação da GO-080 que liga Goiânia ao trevo da BR 153, nas proximidades de Jaraguá, passando por Nerópolis.

A GO-080 foi construída na década de sessenta pelo então governador Otávio Lage, que por ser de Goianésia, queria isolar a cidade de Anápolis, já que o trânsito da BR153 foi desviado para a Capital sem a necessidade de passar por Anápolis, prejudicando assim o comércio desta cidade. Agora, com a duplicação da GO-080, o trânsito vai ser definitivamente desviado por aquela via, acabando de matar o comércio de Anápolis direcionado para a região norte do País. Ninguém pode ser mais inimigo de uma cidade do que quem faz de tudo para enfraquecer a cidade, desviando o fluxo do trânsito de uma região para outra, como acontece agora com a duplicação da GO-080.

Esse é o governador que deve sua vida política a Anápolis a que ao longo de duas décadas fez tão pouco pela cidade e agora está governando de costa para o povo anapolino. Enquanto isso Marconi Perillo continua sendo bajulado por setores empresariais da cidade com ênfase para a Associação Comercial e Industrial de Anápolis que está vendo tudo isso acontecer passivamente e sem nenhum tipo de reação ou de crítica ao atual chefe do Executivo Estadual. Uma vergonha!