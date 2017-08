Marconi tira o sangue da população em busca de dinheiro

O governo de Goiás quer arrecadar para fazer campanha eleitoral, dando dinheiro para as prefeituras, talvez em troca de apoio eleitoral para o ano que vem. O povo está sem dinheiro e milhares de desempregados. A situação é de arrepiar e a fome já começa a chegar a milhares de lares brasileiros. O comércio está completamente parado. A exceção é o segmento de supermercado porque o pouco que as pessoas conseguem receber vai para a cesta básica. Carne, mesmo com o preço em queda, continua distante do bolso dos desempregados. Nunca antes se viu coisa igual, enquanto Marconi Perillo vai retirando os últimos recursos das pessoas, utilizando para isso blitz por todo canto do Estado. O governador está tirando o resto do suor das pessoas.

O Brasil está sem perspectiva principalmente depois que o presidente Michel Temer comprou deputados para se manter no poder. Até algumas pessoas que defendem a democracia já pensam em uma intervenção militar porque ninguém suporta mais tanto sacrifício enquanto os governantes aprontam contra tudo e contra todos. A situação do Brasil é grave, muito grave. Não se consegue paz e tranquilidade com o desemprego em massa e com a fome batendo às portas dos brasileiros. A tendência é piorar ainda mais porque as indústrias já estão demitindo em massa. Diante de tantas incertezas o que se vê pela frente é a dúvida e a falta de esperança. Até quando o povo vai continuar assim? Ninguém sabe…(Dilmar Ferreira)