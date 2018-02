Marconi vai inaugurar o presídio de Anápolis na segunda quinzena de fevereiro

A agenda do governador Marconi Perillo está abarrotada de compromissos para inaugurar obras em todo o Estado. Em Anápolis, três obras que serão inauguradas nos meses de fevereiro, março e abril. A primeira será entregue na segunda quinzena de fevereiro. Trata-se do presídio da cidade, única destinada ao povo, enquanto em março e abril serão entregues duas grandes obras para a classe empresarial. A primeira será o Aeroporto de Cargas e a segunda o Centro de Convenções da cidade, também direcionada para a classe empresarial. Consta também a entrega das obras de transposição das águas do Rio Capivari para o Piancó.

Na agenda do governador constam também inauguração do Anel Viário do DAIA e a ampliação do Hospital de Urgências de Anápolis. No entanto, essas duas obras estão paralisadas e não tem previsão do reinício. A ampliação do Hospital de Urgência está sendo executada, mas em ritmo bastante lento, o que deixa em dúvida se o governador dará conta de entregá-la antes de deixar o Governo, o que deverá ocorrer até o dia seis de abril. Marconi tem que deixar o governo seis meses antes das eleições para poder disputar uma vaga ao Senado Federal.

A principal dúvida é quanto ao destino do Aeroporto de Cargas de Anápolis e do Centro de Convenções, já que o governador tinha interesse em privatizar as duas obras, mas dificilmente surgirão interessados, já que tanto uma quanto a outra não têm garantia de faturamento que possa justiçar investimento tão alto. Essa questão vai ficar para ser decidida pelo vice-governador José Éliton ou pelo governador que for eleito em outubro. José Éliton será o candidato do PSDB, portanto com o apoio do atual governador Marconi Perillo.