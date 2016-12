Marconi vai torrar R$1,5 milhão com o Show da virada

O governador Marconi Perillo (PSDB) contratou o cantor sertanejo Gusttavo Lima para realizar o show da virada, neste sábado 31 a ser realizado no estacionamento do Estádio Serra Dourada. O valor é tão alto que assustou os deputados da oposição na Assembleia Legislativa de Goiás, deixando também sem poder de reação os parlamentares que fazem parte da base de apoio do governador. No ano passado o governador aproveitou o Cabaré, nome de um show de outro cantor e foi bastante criticado por gastar tanto, quando se sabe que as finanças do Estado estão cambaleando devido a um déficit milionário que vem ocorrendo nos últimos anos.

Para a segunda edição do show da virada, o cantor contratado pelo Governo do Estado é Gusttavo Lima, um artistas cujo cachê normal gira em torno de R$90 a R$250 mil, vai receber a bagatela de R$1 milhão para a sua apresentação. Nenhum outro cantor brasileiro, com exceção de Roberto Carlos, cobra um cachê tão alto assim para uma única apresentação. Depois de Roberto Carlos quem cobra o segundo maior Cachê no Brasil é a baiana Ivete Sangalo, cujo valor médio fica na faixa de R$500 mil.

O gasto de R$ 1,5 milhão para uma apresentação do cantor Gusttavo Lima causou indignação no meio artístico e entre os servidores públicos – que tiveram a previdência piorada, o 13º atrasado, os direitos cortados e ainda estão há anos sem o reajuste da data-base. O líder do PMDB na Assembleia Legislativa, José Nelto, vai entrar com representação no Ministério Público Estadual pedindo investigação sobre os valores do contrato entre o governo de Goiás e a empresa que vai fazer o show do cantor. “Trata-se de um segundo cabaré, o governo Marconi é reincidente no erro”, afirma Nelto.

Os cantores sertanejos mais bem pagos do Brasil

Nenhum cantor sertanejo na atualidade cobra cachê alto como ocorre com Roberto Carlos e Ivete Sangalo, mas a dupla Jorge e Mateus vem na primeira colocação em termos de valores cobrados por cada show, girando em torno de R$500 mil. Nos últimos meses, Fernando Sorocaba, o segundo cachê mais caro do Brasil, vem aos poucos encostando na dupla Jorge e Mateus, mesmo assim ainda não consegue emplacar cachê superior cujo valor supere a casa dos R$350 mil. Outro cantor com cachê ainda bastante alto é Luan Santana, que vem cobrando em média R$300 mil, mesmo sendo o cantor que mais vende disco no Brasil, conforme recente ranking publicado pela grande mídia.

Na quarta colocação em termos de maiores cachês aparecem os cantores Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, além de Paula Fernandes e Gusttavo Lima, atualmente girando em torno de R$250 mil. Nos últimos meses Gusttavo Lima chegou a reduzir os valores cobrados para seus shows que pode chegar até R$90 mil, conforme o local para apresentação.

Na quinta colocação em valores de cachês cobrados por show, aparecem Michel Teló, Victor e Leo, Daniel e ainda Lucas Lucco, todos eles cobrando valores cuja média chega a R$200 mil.