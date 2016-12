Marconi veio a Anápolis como papagaio de pirata para inaugurar uma obra petista?

O Residencial São Cristóvão, edificado ao lado do Filostro Machado, foi todo financiado pelo Governo Federal através da Caixa Econômica Federal em parceria com a Prefeitura de Anápolis. Depois de ter sua liberação adiada em um procedimento duvidoso, finalmente foi entregue na última terça-feira (27) com a presença do tucano Marconi Perillo, governador de Goiás. Por que adiar a entrega de uma obra para poder contar com a presença do governador que não participou da construção da mesma? Com a palavra o prefeito João Gomes. Seria sinal de que o prefeito está de fato com a ficha do PSDB para ser assinada? Como estão sentindo, neste momento, os petistas como Antônio Gomide e Rubens Otoni que lutaram muito para conseguirem que a obra de 640 apartamentos fossem construída? Está cheirando traição por ai e o fato pode render alguns comentários raivosos nas próximas horas, especialmente por parte dos petistas fieis ao ex-prefeito Antônio Gomide.