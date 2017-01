Marginais tentaram dar golpe nos pacientes do Hospital de Urgências de Anápolis

Familiares de pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Huana) foram sondados na última quarta-feira, 18, por pessoas que se passavam por funcionários do Hospital pedindo dinheiro para pagar exames e comprar medicamentos. Mesmo alegando urgência, afirmando que a unidade de Saúde não oferecia os materiais, os golpistas tiveram as ações frustradas já que os familiares desconfiaram e não caíram no “golpe do exame”. A partir do relato das pessoas contatadas, o Huana registrou boletim de ocorrência para que o caso seja investigado.

Gratuidade Para evitar que outras pessoas sejam abordadas e venham a sofrer com a ação dos golpistas, toda a equipe de profissionais envolvida no atendimento aos familiares dos pacientes internados na UTI têm intensificado a orientação de que o Huana, enquanto hospital público, oferece atendimento por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), totalmente gratuito, e que de modo algum cobra por exames, atendimentos ou tratamentos. O Huana também reforça que as informações sobre o estado de saúde dos pacientes são repassadas pessoalmente aos seus familiares durante as visitas.

O Huana orienta a população que caso familiares de pacientes internados na unidade recebam telefonemas com pedidos de pagamento, entrem imediatamente em contato com o serviço social do Hospital, pelo telefone (62) 3311-9100, para que as devidas providências sejam tomadas.