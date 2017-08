Marido mata mulher em Goiânia após ela pedir o divórcio

Marido disse que não admitia a ideia do divórcio, por motivos religiosos. Arma foi achada em fossa da residência

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), prendeu em Samambaia, no Distrito Federal, Waiton Marques Macedo, suspeito de matar sua mulher Nayara Ramos Leão, que queria o divórcio. O crime, inicialmente tratado como latrocínio, aconteceu no dia 4 de agosto, no Jardim Baliza, em Goiânia.

Segundo o delegado Dannilo Proto, responsável pelas investigações, inicialmente, Waiton contou que Nayara teria sido assassinada por um indivíduo no momento em que deixava a residência em seu veículo para ir trabalhar. De acordo com essa primeira versão, dois homens haviam chegado ao local em uma moto e um deles teria atacado a mulher, sem, no entanto, conseguir levar nenhum objeto da vítima.

De acordo com o delegado, durante as investigações, foi realizada uma busca na fossa da residência do casal, onde foi localizada a faca utilizada no crime. Logo após a prisão do autor, o mesmo confessou o homicídio, dando detalhes do planejamento e execução do crime. O próprio Waiton foi quem desferiu o golpe certeiro na mulher. Segundo ele, por motivos religiosos, a ideia do divórcio era inconcebível.(Fonte: Policia Civil)