Menor suspeito de matar e ocultar cadáver de adolescente em Goiânia é apreendido no TO

Policiais civis da Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) de Goiânia, após cinco meses de investigação, cumpriram, no dia 31 de julho, mandado de busca e apreensão do menor M.L.D.N., adolescente autor do homicídio e ocultação de cadáver da vítima Anatanael dos Santos Oliveira, de 14 anos.

A vítima, desaparecida desde o natal de 2016, após denúncias anônimas, foi localizada no mês de fevereiro deste ano, em estado de decomposição, soterrada em uma cisterna dentro de um lote anexo à residência do infrator, no Condomínio Amim Camargo, nesta capital, local da ocorrência do crime.

Policiais da Depai obtiveram a informação de que o adolescente estaria apreendido por tráfico de drogas no Estado de Tocantins, local de cumprimento da medida cautelar. (Fonte: Polícia civil)