Ministério Público abre procedimento para apurar possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais pelo Estado de Goiás

A promotora de Justiça Villis Marra Gomes instaurou procedimento preparatório para apurar possíveis irregularidades envolvendo a aplicação dos recursos federais pelo Estado de Goiás. Segundo sustenta a promotora, representação do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle apontou supostas irregularidades no âmbito do Estado verificadas através do 2º Ciclo do Programa Fiscalização em Entes Federativos, que abrangeu entes federativos que receberam recursos federais.

Na portaria de instauração do inquérito foram citadas irregularidades em ordens de serviço realizadas no âmbito da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (utilização dos recursos da merenda para cobrir despesas incompatíveis com o objetivo do programa, fracionamento de despesa com fuga na modalidade licitatória adequada, realização de processo licitatório para execução das obras sem a verificação de disponibilidade do terreno, entre outros), da Universidade Estadual de Goiás (aquisição de veículos com preços acima da média do mercado, impropriedades na formalização de processos licitatórios, em especial inserção excessiva e minuciosa de especificações sem justificativa técnica, causando restrição à competitividade), Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (atraso na realização das unidades prisionais de Anápolis, Novo Gama, Águas Lindas de Goiás e Formosa e a falta de integralização da contrapartida compromissada por meio do contrato de repasse) e da Secretaria de Saúde (atraso e pendências no repasse financeiro aos municípios do valor correspondente à contrapartida estadual do componente básico de assistência farmacêutica referente ao exercício de 2015), da Secretaria Estadual da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho (servidoras terceirizadas, contratadas com recursos do convênio, exercendo atividades não relacionadas ao Sistema Nacional de Emprego – Sine) e Agência Estadual de Turismo (27 itens de serviço estavam com preços acima do valor contratado, totalizando um superfaturamento de R$ 364.601,22). Confira aqui a íntegra de todos os itens constatados como irregulares pelo Ministério da Transparência.

Esclarecimentos

Como providência para a instrução do procedimento, a promotora encaminhou ofício ao presidente da Goiás Turismo, aos secretários estaduais de Saúde, Educação e da Mulher e ao reitor da UEG solicitando informações sobre as ordens de serviço referentes às possíveis irregularidades. Quanto às obras que tratam das alterações em projetos nos presídios de Anápolis, Novo Gama, Águas Lindas e Formosa, foi feito o encaminhamento das cópias da representação à 25ª Promotoria de Justiça, que tem atribuições nos casos pertinentes ao sistema prisional. (Cristina Rosa / Assessoria de Comunicação Social do MP-GO)