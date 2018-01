Ministro das Cidades anuncia liberação de R$ 115 milhões para melhoria do abastecimento de água em Anápolis

Em reunião com o governador Marconi Perillo, na última terça, dia 30, o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, garantiu que deve liberar, na semana seguinte ao carnaval, os R$ 115 milhões para investimentos na transposição de água do Capivari, em Anápolis, conforme reivindicação encaminhada por ele e cujo contrato fora assinado dia 29 de dezembro passado.

Esses recursos serão empregados também na ampliação, melhoria e reestruturação do Sistema de Abastecimento de Água do município, compreendendo a extensão das captações Piancó I e II, implantação de novo módulo de tratamento para a ETA Anápolis (incremento de 400 litros por segundo), centros de reservação, elevatórias de água tratada e remodulação e ampliação de redes de distribuição.

As obras serão executadas em 24 meses e, após os procedimentos de licitação e contratação, a previsão é de que comecem até 1.º de agosto de 2018. Os recursos são oriundos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e serão destinados por meio do programa Saneamento Para Todos, do Ministério das Cidades.

O assunto foi tratado na audiência do ministro com prefeitos de cidades do Entorno de Brasília. O encontro foi acompanhado pelo governador, em Brasília. “Estamos fazendo um investimento forte para a transposição de água do rio Capivari para o Piancó. Essa ação visa resolver de vez o problema da falta de água em Anápolis”, afirma Marconi.