Mirian Leitão disse que foi agredida em voo por militantes do PT

Um vídeo que está na internet mostra exatamente o que ocorreu antes e depois da decolagem de uma aeronave comercial em que viajava a jornalista Mirian Leitão da Rede Globo de Televisão. A jornalista não foi agredida em momento algum e, os manifestantes que nada têm a ver com o PT fizeram uma manifestação pacífica contra a Rede Globo e todos permaneceram nos seus assentos e simplesmente cantaram um refrão que diz: “A verdade é dura, a Rede Globo apoiou e ainda apoia a ditadura”. Se todas as agressões verbais fossem assim não haveria violência no país, afirmou um passageiro do mesmo voo que contestou a jornalista. Veja o vídeo em que Mirian Leitão disse que foi agredida, verbalmente, pelos supostos militantes petistas.

Esse foi o tal "ataque" que a senhora Miriam Leitão "sofreu".Vejam e tirem suas próprias conclusões.#AsOrganizaçõesGloboMentemObs: O comissário que aparece no vídeo está pedindo para um rapaz levantar o banco e abrir a "cortina" da janela, já que o avião estava para aterrizar. Posted by Rodrigo Mondego on Tuesday, June 13, 2017