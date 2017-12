Motorista de UBER é preso por tráfico de drogas em Firminópolis

Policiais Civis de Firminópolis realizaram a prisão por associação e tráfico de drogas de *N. I. F e *L. M. S. na manhã desta quinta-feira (28).

*N.I. é motorista do aplicativo de transporte UBER e, valendo-se desta função, realizava corridas da capital até Firminópolis, fazendo o transporte de *L. M., esposa de um detento da unidade prisional de Firminópolis. O detento foi preso há alguns meses pela DENARC por tráfico de drogas.

Os policias já investigavam o grupo criminoso há um mês. Segundo as denúncias, os suspeitos presos iam, nos dias de visita, na unidade prisional e realizavam a entrega de drogas na cidade a outros traficantes.

No momento da prisão, foram encontrados no interior do veículo HB20 cerca de 100 gramas de maconha com o motorista e com a passageira uma agenda descrevendo toda a contabilidade do tráfico, contendo informações de dívidas de aproximadamente dez mil reais de drogas que deveriam ser recebidas dos compradores de Firminópolis.

As investigações continuam no intuito de identificar os demais traficantes. A operação foi coordenada pelo delegado Tiago Junqueira, os agentes João Ricardo Amaral, Alipio Simão, Gilvan Alves e Iasmine Moreira e os escrivães Rackell Marques e Vitor Hugo. (Fonte: Polícia Civil)