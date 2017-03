MP apura supostas irregularidades na contratação de empresa de publicidade pelo Detran

O promotor de Justiça Fernando Krebs instaurou inquérito civil público para investigar supostas irregularidades na contratação da empresa ND Editora e Publicidade pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) para aquisição do Manual Interativo de Trânsito Personalizado.

O promotor vai investigar se houve ilegalidade na contratação da empresa por inexigibilidade de licitação, pautada em declaração de exclusividade para a produção do manual, em razão da existência de patente. Há informações, no entanto, que essa patente estaria extinta desde 2011, o que afastaria a exclusividade da empresa contratada. Ele quer saber também se houve superfaturamento do contrato, uma vez que o Detran teria desembolsado mais de R$ 4,5 milhões para pagar a editora, enquanto outras empresas prestariam o serviço por valor inferior.

Krebs também vai apurar se o produto adquirido pelo Detran teria sido fabricado com material diverso do especificado na proposta de preço apresentada pela empresa contratada, o que teria elevado os custos da produção do manual.

Foram requisitadas, inicialmente, a cópia do processo de contratação da empresa e de todos os contratos firmados entre as partes, nos últimos dez anos. O promotor também solicitou à Escola de Artes Gráficas do Senai a análise do manual interativo adquirido, informando se foi produzido ou não na proposta apresentada e se ele poderia ter sido feito com outros materiais, informando, por fim, se isso diminuiria o custo de produção. (Cristiani Honório / Assessoria de Comunicação Social do MP-GO)