MP deflagra Operação Escola Régia contra fraude em transporte escolar

Agentes cumprem mandado na sede da prefeitura de Acreúna

Acreúna – O Ministério Público de Goiás (MP-GO) deflagrou na madrugada desta sexta-feira (28/7) a Operação Escola Régia, para desarticular uma quadrilha que atuava no setor de transporte escolar e de passageiros em mais de 30 municípios de Goiás. Estão sendo cumpridos nove mandados de prisão e quatro de busca e apreensão em Acreúna (a 150 km de Goiânia) e Anápolis (a 60 km da capital).

A operação, realizada em parceria com as Polícias Civil e Militar, é comandada pelo promotor Sandro Halfeld Barros, titular da Promotoria de Acreúna, com apoio do Gaeco e do Centro de Inteligência do MP (CI-MP). Oito promotores de Justiça e quatro delegados de polícia participam da operação.

Neste momento, equipes do MP e da Polícia Civil cumprem mandado de busca e apreensão dentro da Prefeitura de Acreúna, que realizou nova licitação do transporte escolar esta semana. (Texto e Fotos: Leandro Coutinho – Assessoria de Comunicação Social do MP-GO)