Mulher é presa ao tentar levar drogas para namorado em presídio

A Polícia Civil de Goianésia prendeu em flagrante, no dia 26 de outubro, Escarlete Mendonça Santos, de 19 anos, na entrada da unidade prisional de Goianésia, no momento em que ela se preparava para entrar com 80 gramas de maconha, os quais seriam repassados ao namorado, Fernando Joaquim Neto, de 22 anos, que há três anos cumpre pena pelo crime de homicídio.

Segundo o delegado regional Marco Antônio Maia, Escarlete já havia colocado a porção de droga dentro de um preservativo e contou que iria introduzir o produto na vagina, antes de passar pela revista. Na casa dela, ainda foram encontrados outros 50 gramas da mesma droga.

Maia informou ainda que Escarlete já vinha sendo monitorada pelo Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Goianésia, que investigava a entrada de drogas na unidade prisional. “De forma integrada, a Polícia Civil local e a Susepe (Agência Prisional) compartilham informações que identificaram as pessoas responsáveis pelo transporte de drogas e até de telefones celulares para dentro da cadeia”,(Fonte: Polícia Civil)