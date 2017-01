Na contra mão de Anápolis

Ao inaugurar, nesta quarta-feira, dia 25, o viaduto João Hissassi Yano sobre a GO-080, no trecho urbano de Goiânia no trevo da Perimetral Norte e a duplicação até o trevo da saída para Nerópolis e o Campus 2 da UFG, o governador Marconi Perillo anunciou para este ano a conclusão das obras de duplicação da rodovia estadual, de Nerópolis ao viaduto da BR-153 (Belém-Brasília), logo após São Francisco de Goiás.

Para a economia de Anápolis a duplicação daquela rodovia será um desastre porque centenas de motoristas que utilizam a Belém-Brasília com destino a Goiânia, preferiam passar por Anápolis para pegar a BR-060 que é duplicada. Com a duplicação da GO 080, todos os motoristas que vêm do norte de Goiás vão deixar de passar por Anápolis. No entanto, ninguém pode reclamar porque este é o preço do progresso. O que as lideranças políticas de Anápolis (se é que ainda existem) devem fazer é lutar para que o Belém-Brasília seja de fato duplicada.