Nova sede da Vara do Trabalho de Goianésia será inaugurada no próximo dia 6

A Vara do Trabalho de Goianésia tem agora uma nova e moderna sede. As instalações da VT serão inauguradas no dia 6/7, às 10 horas, pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, desembargador Breno Medeiros. A inauguração faz parte da programação de eventos do Projeto “TRT para todos”, que chega à sua terceira edição. O encontro será realizado em Goianésia nos dias 6 e 7/7.

A sede recém-construída da VT de Goianésia fica em um terreno doado pelo município na gestão do ex-prefeito Jalles Fontoura de Siqueira. O prédio está localizado na avenida Contorno, esquina com a rua Andorinha, nº 7402, no Setor Universitário. A mudança para a nova sede será feita nos dias 3, 4 e 5/7. Como haverá a realização do encontro do “TRT para todos” nos dois dias úteis seguintes, o expediente na Justiça do Trabalho de Goianésia estará suspenso de 3 a 7/7.

Instalações

O novo prédio possui 1.148 metros quadrados de área construída. De acordo com a Secretaria de Manutenção e Projetos do TRT18, o terreno disponível, de cerca de 2,5 mil metros quadrados, permitiu a elaboração de um projeto arquitetônico prevendo ampliação para abrigar uma segunda Vara futuramente.

As instalações contam com ampla sala de espera/recepção, uma sala para audiências e uma para conciliação, sala para a OAB, secretaria, diretoria e gabinetes de magistrados, copa, cozinha, sanitários e um estacionamento com 13 vagas privativas para juízes e servidores. A edificação atende aos requisitos técnicos para a acessibilidade de pessoas com deficiências físicas e também às normas de prevenção e combate a incêndios. A obra foi iniciada em dezembro de 2014 e está sendo concluída agora. O investimento na construção totalizou R$ 1.351.342,54.

A Vara do Trabalho de Goianésia possui atualmente 17 servidores e dois magistrados, os juízes Quéssio César Rabelo (titular) e Laiz Alcântara Pereira (auxiliar). A unidade judiciária tem uma movimentação processual anual média de 2,8 mil processos. A ela são jurisdicionados, além de Goianésia, os municípios de Barro Alto, Jaraguá, Mimoso de Goiás, Padre Bernardo, Santa Rita do Novo Destino e Vila Propício.

