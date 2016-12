Novo modelo de CNH entra em vigor dia 2

O Detran de Goiás começa a imprimir o novo modelo de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a partir da próxima segunda-feira, dia 2. Com novas cores e itens de segurança a intenção é dificultar as fraudes. As mudanças atendem à resolução nº 598/2016 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), sendo válidas em todo o País.

A alteração não terá impacto sobre a rotina dos condutores ou candidatos à CNH, pois quem tem a carteira válida não precisará trocá-la antes do prazo de vencimento, e também não será cobrado nenhuma valor adicional pelo novo papel. Os procedimentos para renovar, emissão de segunda via, solicitar a definitiva, adição de categoria e obtenção da primeira habilitação continuam os mesmos.

Principais mudanças A mudança mais visível do novo documento está na cor. A tarja azul esverdeada que fica no topo do documento será impressa em tinta preta. Ela ainda ganhará o mapa do estado responsável pela emissão ao lado direito. Logo abaixo, na lateral esquerda será impresso um mapa do Brasil em tinta de variação óptica.

Para o presidente do Detran de Goiás, Manoel Xavier Ferreira Filho, a alteração é um avanço significativo e uma reivindicação antiga das entidades executivas de trânsito. “O documento passa a oferecer mais garantias para o cidadão e, principalmente, mais segurança para o trânsito, pois a falsificação será dificultada,” destaca.

Ao todo, são dez itens de segurança que foram adicionados ou alterados. O fundo do documento, por exemplo, vai ficar mais amarelado. Alguns elementos gráficos, como números e a sigla do estado, poderão ser conferidos com o uso de luz ultravioleta. Na parte inferior do documento também terá uma tarja holográfica com a sigla CNH impressa várias vezes.