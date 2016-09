Novo prédio do Fórum Cível será ocupado a partir de 19 de setembro

As primeiras unidades judiciárias da comarca de Goiânia que serão instaladas no novo prédio do Fórum Cível, no Parque Lozandes, são quatro das varas de Fazendas Públicas (juízes 1 e 2 da 1ª de Fazenda Pública Estadual, juiz 2 da 2ª de Fazenda Pública Estadual e a 3ª de Fazenda Pública Estadual-Execução Fiscal), no dia 19 de setembro, sete dias antes da inauguração oficial do prédio.

A informação, com o devido cronograma de mudança das 57 unidades judiciárias, foi dada pelo diretor do Foro da comarca de Goiânia, juiz Wilson da Silva Dias, aos juízes das varas de Fazendas Públicas, Cíveis, Cíveis e Ambientais, Juizados Especiais e de Famílias e Sucessões, em reuniões realizadas recentemente.

Além do cronograma de mudança, o diretor do Foro da comarca de Goiânia falou sobre a estrutura, com mais conforto para os magistrados, servidores e público em geral. Ele também mostrou num vídeo as instalações já mobiliadas e equipadas com computadores de última geração. O magistrado informou ainda que, durante a mudança, os prazos processuais e o atendimento ao público serão suspensos por alguns dias, conforme a mudança de cada unidade judiciária. “Provavelmente, do dia anterior à mudança de cada unidade a até dois dias após a inauguração”, disse Wilson Dias, que completou informando que o calendário em relação à suspensão dos prazos de cada unidade, será amplamente divulgado à sociedade.

Nas reuniões, os magistrados também tiveram acesso às plantas arquitetônicas do piso onde será instalada a sua unidade judiciária. “Essas reuniões foram fundamentais para que os magistrados pudessem tomar conhecimento da complexa e necessária logística da mudança escalonada para o novo prédio do Fórum Cível”, avaliou Wilson Dias. Ainda conforme ele, a diretoria do Foro da comarca de Goiânia também mantém contato permanente com os escrivães das unidades que irão se transferir para o novo Fórum Cível neste mês e em outubro.

O diretor do Foro da comarca de Goiânia destaca que no período de mudança de cada unidade judiciária, o atendimento aos casos urgentes será feito na sede atual. Wilson Dias informa ainda que do dia 19 até o fim do mês de setembro, a Diretoria do Foro realizará a mudança de duas a quatro unidades judiciárias por dia. “Daremos amplo conhecimento dessas informações aos órgãos que fazem parte do sistema de Justiça em Goiás, como Ministério Público do Estado de Goiás, Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás, Defensoria Pública, Procuradorias da União, do Estado e do Município”, informou o magistrado.

Wilson Dias explicou nas reuniões com os magistrados (foto) que todo o planejamento de mudança foi antecipado face à alteração da inauguração do Fórum Cível, definida pelo presidente do TJGO, desembargador Leobino Valente Chaves, para o dia 26 de setembro. “No dia 28 de setembro, dois dias após a inauguração, o novo Fórum já estará aberto ao público e em funcionamento”, ressaltou Dias.

No cronograma de mudança definido pela Diretoria do Foro da comarca de Goiânia estão agendadas as datas de transferência das unidades judiciárias, a partir de 19 de setembro. Além dessas, as unidades administrativas vinculadas à comarca de Goiânia, como Diretoria do Foro, protocolo (judicial e integrado), contadoria judicial, Safam, postagem do Foro, protocolo administrativo, divisão de transporte, divisão de gestão de pessoas e arquivo, farão a mudança para o novo prédio.

Com 58 mil metros quadrados de área construída em terreno de mais de 40 mil metros quadrados, o novo Fórum Cível da comarca de Goiânia começou a ser edificado em abril de 2013 e, nos últimos meses, o cronograma de obras se adiantou em relação ao planejado. A área edificada do novo Fórum tem capacidade para abrigar até 60 unidades judiciárias. No prédio de 13 pavimentos localiza-se também um moderno auditório com capacidade para 292 pessoas e a área de estacionamento comporta cerca de mil 900 veículos, além de 32 vagas para motos e bicicletário com 34 vagas. O novo Fórum Cível da comarca de Goiânia está localizado na Avenida Olinda, esquina com a PL-3, Parque Lozandes, próximo ao Paço Municipal. (Texto: Bruno Rocha – Assessoria de Imprensa da Diretoria do Foro da comarca de Goiânia)

Serviço:

Inauguração do novo Fórum Cível: 26 de setembro

Início da mudança: 19 de setembro

Prazos processuais e de atendimento ao público: suspensos durante a mudança de cada unidade judiciária. Casos urgentes deverão ser tratados na sede atual de cada unidade.

Localização do novo Fórum Cível: Avenida Olinda, esquina com a PL-3, Parque Lozandes, próximo ao Paço Municipal.

Total de unidades judiciárias que serão instaladas no novo Fórum Cível: 57