Núcleo do Observatório de Segurança do Parque Ipiranga registra queda de 81% de furtos e roubos

Dados foram obtidos em apenas 15 dias de funcionamento do projeto piloto no espaço público

Um levantamento realizado pelo Observatório de Segurança Municipal nos primeiros 15 dias de implantação do projeto piloto do Núcleo de Segurança no Parque Ipiranga traz um resultado impressionante: a redução de 81% dos casos de furtos e roubos na região onde se localiza o Parque, no Bairro Jundiaí. Essa é uma ação integrada da nova Prefeitura de Anápolis, polícias Civil e Militar e Juizado da Infância e Juventude. “Já estamos analisando os índices para definir qual será o próximo parque a receber um núcleo”, informa o assessor do Observatório de Segurança Municipal, Glayson Reis.

O núcleo do Parque Ipiranga foi o primeiro devido aos altos índices de furtos e roubos enumerados naquela região. “De cada 100 casos desses delitos, cerca de 60 são na região do parque. É um local de muita aglomeração e que congrega toda a cidade”, ressalta. Glayson Reis explica que a meta do Observatório de Segurança Municipal – que é uma junção do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Divisão de Postura, Defesa Civil e Central de Vigilância – é criar um núcleo em cada parque da cidade e também em locais que necessitam de uma vigilância mais ostensiva. Além dessa modalidade de crime, a atuação integrada das forças de segurança irá prevenir e atuar contra a prática de outros delitos.

Segundo ele, o prefeito Roberto Naves ainda determinou a aquisição de mais 20 câmeras de vídeomonitoramento que, somadas às existentes, alcançarão o número de 90 em funcionamento. Logo, as barreiras eletrônicas também estarão transmitindo imagens para o sistema e todas as saídas da cidade estarão sendo vigiadas, por meio de câmeras.

Glayson Reis ainda comenta que o Banco de Horas das polícias Civil e Militar foi redimensionado, para que os policiais que atuam por meio desse convênio possam realizar um trabalho mais efetivo nas ruas da cidade. Outra ação implementada é o reforço da Polícia Militar nas atividades da Divisão de Posturas. “Agora todos os chamados da Postura são acompanhados por uma viatura da PM”, destaca. Além de todas essas medidas, existe a criação da Guarda Municipal – órgão que também vai integrar o Observatório – cujo concurso público para provimento de vagas acontece esse ano, de acordo com o assessor.

Central de Vigilância

A Prefeitura de Anápolis possui cerca de 500 servidores que atuam na vigilância do patrimônio público municipal. Desde o início da atual gestão, a estratégia foi utilizar esses vigilantes de forma mais ostensiva, até porque em escolas e alguns postos de saúde, existe sistema de vigilância monitorada. “Definimos que cerca de 250 destes vigias permaneçam nos locais em que são lotados durante os turnos de aula ou atendimento e, fora do expediente nas unidades, participem da vigilância em outros espaços públicos como praças, por exemplo, com reforço da Polícia Militar. Mas isso tudo é feito por meio de escala de trabalho, demandas e estratégias”, explica Glayson Reis.

O assessor diz que essa é uma forma de aproveitar esses servidores já que existe esse contrato com uma empresa de segurança, feito na gestão anterior. “A Prefeitura paga um contrato com valor superior a R$ 1 milhão para este sistema de segurança. Então que eles façam o serviço no período extraturno e assim podemos aproveitar esses vigilantes em locais que necessitam de maior atenção”, esclarece. (Secom