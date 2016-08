Numa fase bola murcha, Ronaldinho Gaúcho vira segurança em reality show – vídeo

Do Conexão Jornalismo

Sabe com quem você está falando?!

Dizer que o craque (que já foi Bola de Ouro da Fifa) atravessa uma “fase” ruim pode ser considerado uma gentileza. Que o diga o fracasso que foi sua recente passagem pelo Fluminense e, antes disso, a curta temporada que ele passou num clube da segunda divisão do México.

Fim de carreira? De jogador profissional, tudo indica que sim. Mas a de ídolo paparicado, pop star com prestígio mundial, isso provavelmente ainda irá lhe render bons frutos.

Prova disso é a participação de Ronaldinho Gaúcho num reality show em Dubai – um sucesso. Chega a ser cômico (ou tragicômico), mas… veja o vídeo:

The Victorious tem obtido boa audiência na TV dos Emirados Árabes Unidos. A presença do brasileiro ajudou a encher a bola do programa, que tenta descobrir entre os jovens concorrentes um novo grande talento para o futebol da região.

Ronaldinho Gaúcho foi muito bajulado, até mesmo venerado, e teve a chance de mostrar (no programa) sua célebre habilidade com a redonda. Mas como dentro de campo, como profissional, suas últimas performances foram um fiasco, talvez seja bom mesmo ele ir pensando em se dedicar a novas atividades que possam levar alguns dólares (ou petrodólares) a mais para sua conta bancária – caso ele queira ou precise.

(a partir de reportagem do Extra Online)