Número de multas por embriaguez ao volante cai 25% em Goiás

O número de multas por motoristas flagrados na direção sob efeito do álcool caiu 25% neste ano em Goiás. Segundo dados do Departamento Estadual do Trânsito de Goiás (Detran-GO), 121 motoristas eram autuados por embriaguez ao volante a cada 1 mil abordagens do Balada Responsável realizadas em 2016. A média caiu para 96 neste ano.

A redução no número de condutores abordados pelas blitzen do programa e notificados por dirigir sob o efeito de álcool é resultado, aponta o Detran-GO, pela política educativa intensificada nos últimos anos, além do aumento da fiscalização no trânsito do Estado. A multa, para este tipo de infração, é de R$ 2,9 mil.

O levantamento foi realizado tendo como base os relatórios da Balada Responsável, que mostram que o condutor goiano está mais consciente em relação à Lei Seca. Recentemente, o Detran-GO reformulou o programa, com a identificação dos pontos críticos e intensificação das ações para que se tornassem mais precisas e eficazes.

“Mais que um programa de trânsito, o Balada Responsável é um grande reforço à Segurança Pública. A presença das blitzen e bloqueios nas ruas por si só eleva sensação de segurança do cidadão e inibe a ação de criminosos. Nas ações são checadas a documentação do condutor e do veículo, além do trabalho rotineiro das abordagens policiais”, pontua o presidente Manoel Xavier Ferreira Filho.

Homens alcoolizados são maioria

De acordo com o levantamento do Detran-GO, 92% dos motoristas flagrados alcoolizados são homens. Os dados mostram ainda que, neste ano, 77% infrações foram lavradas para a faixa etária dos 23 aos 47 anos. Destes, 7% dos condutores são recém-habilitados e têm entre 18 e 22 anos.

Como determina a Lei 13.281, a penalidade para a infração é multa de R$ 2.934,70, além da retenção do veículo e recolhimento da CNH. O motorista autuado responderá a processo, que pode gerar 12 meses de suspensão do direito de dirigir.