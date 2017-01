O anapolino pede socorro porque a cidade se transformou em um matadouro de gente

Não se tem notícia de que em Anápolis existem células das maiores organizações criminosas do Brasil como PCC. CV ou FN, mas certamente algumas das 16 organizações criminosas do Brasil estão de olho no presídio local, que da mesma forma dos demais presídios brasileiros está se transformando em um núcleo que desperta interesses aos comandos do crime organizado do Brasil. É claro que no presídio de Anápolis não estão os maiores traficantes da cidade, mas certamente estão os mais violentos, os quais são responsáveis por centenas de assassinatos que ocorrem na cidade. Já são algumas dezenas por semana. A população pede socorro porque a cidade se transformou em um matadouro de gente.

No presídio de Anápolis estão amontoados mais de quinhentos presos dos mais diversos crimes, no entanto, quem comando do lado de dentro daquele presídio são alguns traficantes que comandam ou querem comandar todo o comércio de drogas na cidade, com destaque para o perverso Crack [crac], também chamado de pedra ou rocha, é cocaína solidificada em cristais. Para o consumo inalatório da droga, são utilizados cachimbos elaborados pelos próprios usuários, geralmente de alumínio e compartilhados. Por ser um sub produto da cocaína, o Crack é barato e está ao alcance da ralé das ruas e seu consumo é altamente pernicioso porque cria dependência quase imediata aos seus usuários.

Boa parte dos principais traficantes da cidade, está dentro do presídio local e esses traficantes não têm interesse em sair de lá, porque além de contar com uma segurança pessoal, os pacientes estão sob a mira dessa gente. Como são traficantes violentos, que conquistam território na base do assassinato dos antigos donos do comércio em cada setor da cidade, no presídio eles estão fora de perigo por parte dos rivais que querem a todo momento exterminá-los.

Cada traficante tem que conquistar seu território. O primeiro passo é procurar o chefe do tráfico no setor da cidade que esteja na mira do traficante invasor que oferece para fornecer a ele sua droga, algumas das quais de péssima qualidade, inclusive com mistura de estrume de gado. Se o chefe do tráfico local não aceitar o negócio ele entra para o alvo do invasor que possui aqui fora os seus assassinos, chamados por bebês. Esses assassinos recebem dinheiro, armas, veículos roubados e drogas para a execução do serviço.

Depois de exterminar os vendedores de drogas no bairro em disputa é a vez de procurar os pequenos traficantes, os quais são obrigados a comprar as drogas do invasor, caso contrário morrem da mesma forma. Por último, esses bandidos procuram os usuários que da mesma forma são avisados dos novos fornecedores. Se comprar de algum concorrente, mesmo em outro setor da cidade, é a vez do usuário ser exterminado para não fortalecer o concorrente.

Por ser briga para a conquista do comércio local, os familiares dos mortos nem procuram acompanhar a caçada aos assassinos e evitam prestar qualquer tipo de esclarecimento para a polícia, que por sua vez, tem dificuldade de prender os assassinos que continuam solto e fazendo mais vítimas. Anápolis, por ser uma cidade grande, com milhares de consumidores dos diversos tipos de drogas, a cidade perdeu a sua tranquilidade e a polícia vem perdendo a guerra para os bandidos que estão assumindo o controle, de maneira perversa, dos usuários, que por sua vez são vítimas desse mundo criminoso e assassino.