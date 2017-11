O espetáculo “Emmanuel – A luz de Chico Xavier”, que vem emocionando o país, chega a Anápolis

Apresentações serão realizadas nos dias 10 e 11 de novembro no Teatro São Francisco

A peça teatral desenhada através de uma conversa entre Chico Xavier e Emmanuel, vem emocionando o país. No espetáculo é possível conhecer a sua trajetória de reencarnações, a conversa pessoal que teve com Jesus Cristo, suas provações, frustrações e realizações e principalmente, seu trabalho junto ao Médium Chico Xavier, que como poucos sabem, já ocorreu outras vezes em outras encarnações.

O espetáculo que estreou em abril, no Teatro Fernando Torres, com grande sucesso de público, e em curto espaço de tempo, já percorreu mais de 20 cidades e é solicitado para outras tantas. A direção descreve que o sucesso se deve a simplicidade da mensagem que alcança os corações pela beleza das histórias e seus ensinamentos.

Emmanuel – A luz de Chico Xavier mescla cenários e usa 3 projetores simultâneos, fazendo com que o público mergulhe em uma história que começa no velho Egito e se estende até os dias de hoje.

Passando por personagens marcantes como Allan Kardec, Jesus Cristo, Padre Manuel da Nóbrega, Senador Publio Lentulus, dentre tantos outros, o elenco, composto por 7 atores, se revezam entre os mais de 30 personagens que compõem a trama, com o cargo do experiente Edu Rodrigues dar vida a Emmanuel.

Um espetáculo emocionante e inspirador que prende o público a cada revelação, a cada cena, a cada prova de amizade destes dois grandes espíritos que estão unidos no infinito do espaço, e na eternidade do tempo.