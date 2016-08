O impeachment está tirando os políticos do poder e entregando o governo para facções de ladrões

Por Dilmar Ferreira

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, em palestra para empresários na capital paulista, essa semana, fez uma declaração pesada demais contra o grupo que comanda o governo do Brasil atualmente. Disse Joaquim Barbosa que “Nosso país está paralisado há mais de um ano em função de uma guerra entre facções políticas. Sabemos por alto que se trata de ambição, de ganância, de apego ao poder, tentativa de se perpetuar no poder para se proteger, mas também para continuar saqueando os recursos da nação”. Veja bem que o ex-presidente do STF não fala em partido político que assumiram o poder, mas “facções” formadas por políticos corruptos.

A declaração de Joaquim Barbosa, mesmo com o peso do homem que comandou a punição aos membros do mensalão, não tem mais o valor de antes, exatamente porque não tem mais o ferrão para punir ninguém e seu veneno há muito se transformou em refresco para os corruptos. No entanto, o ministro aposentado do STF deveria ser ouvido pelos atuais membros do supremo, que pode um dia vir a ser convocado para julgar esse impeachment produzido pelos inimigos dos pobres, mas comandado diretamente pelos políticos mais corruptos de todos os tempos.

Para começar, a declaração de Joaquim Barbosa não mereceu uma nota de rodapé dos grandes jornais do Brasil, mesmo porque o golpe tem como patrocinadores a grande mídia brasileira que não aceita dividir o bolo publicitário com os blogs e jornais virtuais, que já começam a fazer diferença no processo de comunicação em todo o mundo. No entanto, Joaquim Barbosa tem razão e sua opinião pode muito bem ser registrada como documento para a história do Brasil.

Para salvar 35 senadores que estão atolados até o pescoço com a corrupção, o Senado segue o caminho da Câmara dos Deputados, dando sequência a um julgamento que vai manchar para sempre a história do Brasil. Fora os 21 senadores que votaram contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, essa semana, e menos os 35 senadores que poderão ser salvos pelo governo Temer, restam 25 senadores que não possuem nenhum tipo de processo contra eles, mas que estão levando a instituição a provocar a maior sangria na democracia brasileira.

O Senado está portanto dividido em três grupos distintos: a oposição que tenta provar que a presidenta Dilma não cometeu nenhum tipo de crime; o grupo dos 35 senadores que lutam para se salvar da cadeia, do tipo Romero Jucá e os 25 que aproveitam o momento para extirpar o PT do governo, para atender tão somente aos interesses escusos do poder econômico e dos vendilhões da Pátria. Esse será o registro que vai ficar para a história do Brasil e que as novas gerações vão tomar conhecimento.

Até a votação final do impeachment pelo Senado, o presidente interino Michel Temer vai evitar falar em política, bem como promover qualquer tipo de aparição pública para não abrir guarda contra os movimentos sociais. No entanto, logo após ser efetivado como presidente até o final de 2018, Temer vai comandar o maior desmonte das conquistas sociais, colocando até mesmo empecilho às liberdades de expressão, aprovando leis draconianas para punir os trabalhadores e facilitar o livre trânsito do capital vadio que está por trás deste golpe infame.

Logo após o impeachment, Temer, com o apoio incondicional dos 200 deputados financiados pelo esquema de corrupção, vai salvar o mandato do deputado afastado Eduardo Cunha e logo em seguida vai aprovar leis que punam a corrupção, anistiando, no entanto, os que receberam recursos do chamado caixa dois, mas que na verdade a intenção é salvar os atuais ladrões que formam as facções políticas referidas por Joaquim Barbosa, colocando um ponto final, assim em todo o processo chamado “Lava Jato”. Esse é o significado do golpe que o mundo todo assiste de maneira perplexa, mas que ninguém pode fazer absolutamente nada.