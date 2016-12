O judiciário brasileiro está sangrando com a onda Sérgio Moro

Por Dilmar Ferreira

A onda de prisões sem limites promovidas pelo juiz federal de Curitiba, Sérgio Moro, tido no Brasil como o comandante de uma força tarefa para acabar com a corrupção, já chega ao limite do ridículo já que pela primeira vez no Brasil um juiz de direito se transforma em pop estar, com direito a vídeo clips e passeatas em forma de protestos por todo o Brasil. Isso jamais foi papel de juiz e a Justiça brasileira passa a sangrar com esse comportamento que ao invés de fazer justiça está auto promovendo a pessoa do juiz que vem sendo transformado em salvador da Pátria. é melhor que Sérgio Moro, assuma de vez sua condição de candidato a presidente da República do que utilizando-se do cargo para se transformar em um verdadeiro salvador da Pátria.

O verdadeiro papel da Justiça nunca foi de punir ninguém, mas aplicar a pena de conformidade com o crime praticado pelo paciente. Essa pena não pode ser nunca vista como uma vingança do Estado contra o cidadão, que de uma maneira e ou de outra corrompeu a Lei. A justiça, como o próprio nome indica é a possibilidade de fazer com que o transgressor da lei pague pelos seus erros. Não é vingança, mas uma oportunidade de redimir do erro.

Ao jogar para a plateia, o juiz Sérgio Moro deixa de ser um juiz imparcial para ser um juiz de uma causa estribada na ideologia fascista e que só consegue ver corrupto à sua frente e por tanto tem que sair mandando prender todo mundo para depois averiguar se o indiciado é ou não culpado pelo crime apontado. Isso não é justiça mas justiçamento, muito utilizado por regimes ditatoriais, onde todo e qualquer julgamento é apenas um teatro para mostrar para a sociedade quem manda.

Tanto o juiz Sérgio Moro quanto os integrantes da chamada Lava Jato podem fazer tudo o que pretendem, sem afrontar o Estado de Direito e nem tão pouco cometer qualquer ato que possa ser enquadrado na lei do abuso de autoridade. É claro que fazer tudo como manda a lei não vira notícia sensacionalista, dando a entender que o acusado é um criminoso e que a turma da Lava Jato é formada por pessoas acima da lei e da razão. O que eles querem é aprontar com os indiciados, destruindo por completo suas dignidades e transformando todos como criminosos sem crimes.

A degradação chegou a tal limite que o próprio juiz Sérgio Moro, vem sendo homenageado como o homem capaz de salvar o Brasil da corrupção. Agora até banda de música já apresentam clips em homenagem ao magistrado, que deveria estar acima de todos esses tipos de homenagens e manifestação pública, transformando-o em uma espécie de pai da Justiça e o juiz mais poderoso do mundo. Passou da hora do verdadeiro poder Judiciário Brasileiro colocar um basta nessa farra de manchetes vendendo a falsa ilusão de que a corrupção vai desaparecer do Brasil.

Vários países do mundo reduziram os seus índices de corrupção sem fazer nenhum tipo de falácia como fez a Itália e o Brasil, jogando para a torcida e no final dando em nada porque definitivamente não é assim que resolve os problemas, notadamente que muitos dos que aplaudem o trabalho de Sérgio Moro, também deveriam estar na cadeia. Países sérios do mundo como a Filândia, reduziram a zero a corrupção no setor público, sem jamais ter prendido uma única pessoa, mas processando-as, confiscando seus bens e sem jamais jogar para a plateia. Muitos corruptos estão presos em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, mas depois de julgados e condenados com amplo direito de defesa. Esse é o verdadeiro papel da Justiça: promover a justiça!