O Papa reza pelo Brasil enquanto a Democracia sangra e o sangue pode jorrar!

Por Dilmar Ferreira

Vivemos o pior momento da história do Brasil. Nada se compara ao que ocorre agora, em solo brasileiro. O sangue derramado da cama fria onde sucumbiu Getúlio Vargas não jorrou mais do que pode jorrar o sangue nas praças públicas. A tristeza foi sepultada na cova e ao lado do corpo inerte de Getúlio, porque o seu legado em matéria de conquistas sociais foi preservado. Agora não. O golpe levou para o altar da hipocrisia todas as conquistas do povo brasileiro.

O golpe na democracia foi o ato mais tirano que o povo brasileiro viveu em toda a sua história. Os que comemoraram a vitória do impeachment pareciam ser os mesmos que saudaram a morte de Jesus, através do decreto da pena de morte editado pelo Senado Romano. Nãoa foi golpe? Foi sim! E vou provar: Em outubro de 2014, mais de 54 milhões de brasileiros, onde estou incluso, foram às urnas para votar em Dilma Rousseff e no seu plano de Governo para os quatro anos seguintes. O golpe parlamentar retirou Dilma do Governo e colocou seu vice. Ninguém vota em vice a não ser nas eleições de 1960, quando Jango foi eleito vice-presidente em eleição direta (para o vice). Ninguém votou em Michel Temer, mas sim em Dilma Rousseff. Ninguém votou neste plano de Governo que prioriza os banqueiros e quer sangrar o povo brasileiro, decretando a milhões de compatriotas a morte pela fome e a miséria.

Está no comando do Governo um presidente ilegítimo que governa com os derrotados das urnas de 2014. Mudaram o destino de mais de 54 milhões de eleitores que não votaram nisso que está ai e ainda tem que apanhar da polícia porque aquelas mesmas pessoas que foram às urnas, agora nem direito de protestarem tem. O novo governo ilegítimo inventou agora a presunção da bagunça e manda prender estudantes por precaução.

Enquanto os gritos de milhões de brasileiros ecoavam dos protestos em várias capitais brasileiras, Michel Temer, o impostor, comprava sapatinho na China. A foto do comprador de sapato na China vai para a história como a imagem de um governo que foi colocado no escanteio durante a cúpula do G-20. No lugar sempre ocupado pela ex presidenta Dilma Rousseff na foto dos chefes de estados das vinte maiores potências do mundo – entre Putin e Obama – desta vez foi ocupada por outro chefe de Estado. Temer foi colocado no lugar que conquistou: na extrema direita, simbolizando a recaída do prestígio brasileiro e o lugar onde Temer foi colocado, não pelas suas conquistas, mas por força da Nação brasileira, agora humilhada além mar.

O Brasil começa a viver dias de incertezas porque a luta contra o golpe não vai parar nunca. A polícia do Für Geraldo Alckmin pode continuar a cegar as pessoas e fazer o sangue jorrar. A sangria não vai parar nunca e enquanto a polícia prende por suposição de arruaça, juízes vão continuar soltando em nome da liberdade, como fez o Dr. Rodrigo Tellini, do Foro Central Criminal da Barra Funda, que considerou as prisões ilegais e lamentou o atual momento político do Brasil: “Vivemos dias tristes para nossa democracia. Triste do país que seus cidadãos precisam aguentar tudo de boca fechada. Triste é viver em um país que a gente não pode se manifestar”; escreveu o magistrado. O grupo ficou mais de 24 horas detido sob a acusação de “associação criminosa e corrupção de menores”; a Defensoria Pública e o Ministério Público solicitaram a apuração de violência policial; duas pessoas relatam que policiais forjaram a apreensão de objetos, o que também deve ser investigado.

Sem poder fazer nada para minorar a tristeza do povo brasileiro, o Papa Francisco, reza pela nossa Nação. O Papa pode estar antevendo que o Brasil vai seguir o destino de outras nações com lutas sanguinárias, enquanto a sua gente vai amargar a fome e a miséria para que os banqueiros e os donos do capital vadio esperam lucros milionários. Se você não está preparado para o tempo de luta e de sofrimento, comece a se preparar.