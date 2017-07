O prefeito Roberto Naves está sempre cutucando a administração João Gomes

Recentemente Roberto Naves criticou o ex-prefeito João Gomes pela obra iniciada e paralisada por ele na construção da nova sede da Câmara Municipal. Roberto visitou a obra e fez pesadas críticas e ficou nisso. Agora chegou a vez de criticar a administração de João Gomes por ter engavetado mais de mil processos na Secretaria de Meio Ambiente. Segundo reportagem publicada no site da Prefeitura são 1,2 mil processos que estavam parados na Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento desde 2014 – que agora estão sob análise em ritmo acelerado.

Uma espécie de força-tarefa foi organizada na Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento para dar conta desses processos engavetados, além da organização de nova equipe para atender a atual demanda – não permitindo que volte a crescer o volume de processos. Com a liberação dos documentos, novas obras devem ser iniciadas, gerando emprego e renda para o município – já que o construção civil é um dos que responde mais rapidamente à injeção de recursos, afirma a matéria do site.

A tendência do prefeito Roberto Naves é reduzir essas críticas ao ex-prefeito assim que este assumir uma secretaria no governo do Estado, previsto para os próximos dias. Quando João Gomes assumir um cargo na administração Estadual, tudo indica que ele se transformará em representante do governador para a cidade e de uma maneira ou de outra o prefeito vai ter que despachar com ele, quando então as críticas deverão cessar, já que ambos são aliados do governador Marconi Perillo.