O que aconteceu com a famosa lista bombástica de Janot

Enquanto a imprensa brasileira só tem espaço para noticiar os processos do ex-presidente Lula, o jornal El Pais, da Espanha, vem publicando matérias que mostram a independência da imprensa internacional. Agora por exemplo, o jornal editado em Português, mostra que a Lava Jato só corre mesmo na primeira instância, principalmente contra denunciados ligados ao PT e a Lula, enquanto os processos que correm no STF estão quase todos paralisados. Da famosa lista do ex procurador Janot, apenas sete das 36 denúncias se transformaram em ações penais.

As ações que correm no STF parece que são apenas para dar satisfação ao povo brasileiro, porque elas não andam enquanto os ministros que ficaram dois meses de recesso fingem que trabalham. Segundo a reportagem do jornal espanhol, a mesma morosidade ocorre também no STJ que é responsável pelas ações contra governadores, já que os processos contra os governadores estão praticamente paralisados.

A reportagem do jornal El País é clara e direta na critica aos tribunais superiores que agem lentos e silenciosos. Diz a reportagem: “A curto e médio prazo, isso significa que políticos com foro privilegiado que apareceram em delações de ex-diretores da Petrobras e de executivos da Odebrecht e da JBS vem ganhando tempo. O contrário do padrão que se instaurou na primeira instância durante a Lava Jato, que vem atingindo sobretudo o mundo empresarial e políticos sem foro — como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado pelo TRF-4 na última semana a 12 anos e 1 mês de prisão após uma tramitação em tempo recorde entre a primeira e a segunda instância”.