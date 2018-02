O que está por trás da intervenção no Rio (Parte I)

Dilmar Ferreira conta a verdade sobre a intervenção no Rio de Janeiro. Algo muito maior está por trás de tudo isso.

Seria uma resposta às escolas de sambas quando uma mostrou a verdade e a outra denunciou a insegurança no Rio de Janeiro? Se a questão é a violência nos dias de Carnaval, então por que o Governo Federal não fez a intervenção em 2017 e em 2016, quando os índices de violência foram maiores do que no carnaval deste ano? A maior e pior de todas as violências são os assassinatos brutais e nesse quesito o estado do Rio de Janeiro é superado por mais de uma dezena de estados, inclusive pelo estado de Goiás. Será que o presidente escolheu o Rio de Janeiro por que lá uma ação do Governo dá mais visibilidade?

Essa tese não é aceita por milhares de brasileiros. Algo muito maior estaria por trás de tudo isso. Não tenho como provar o que vou dizer, mas as evidências são enormes. Antes de descrever as principais evidências, é necessário analisar o comportamento do presidente Michel Temer. Nenhuma pessoa em pleno gozo da consciência agiria com tanta bravata quando está prestes a ser processado, condenado e preso, assim que deixar o governo.

O que estaria por trás de tudo isso? Essa tese tem como base as evidências as quais são estribadas em fatos reais. Não sou adivinho e não tenho qualquer tendência para esse campo. Está em curso na América do Sul uma espécie de Primavera Árabe, um título errado porque o correto seria “Primavera do Petróleo”. Todos os países produtores de petróleo tanto do Oriente Médio quanto da África foram dominados pela força e os interesses das grandes potências e das sete empresas petroleiras (estatais e privadas) foram concretizados. A exceção foi a Síria devido aos interesses da Rússia naquele país. Aliás, o governo da Síria pediu ajuda militar da Rússia que atendeu de pronto. Mas mesmo assim os conquistadores querem agora promover a divisão daquele país, separando a região produtora do petróleo do domínio de Damasco.

Viajamos agora para a América do Sul. Nesta parte do mundo, mais precisamente na Venezuela está localizada a maior reserva de petróleo do mundo. Algo em torno de 300 bilhões de barris, com a possibilidade desta reserva ser ainda maior, mesmo porque acabam de serem descobertas reservas em território da Guiana Inglesa, uma área em litígio com a Venezuela há séculos.

As grandes petroleiras do mundo sempre estiveram presentes na Venezuela, extraindo petróleo como são os casos da: Sincor (Total, PDVSA, Statoil), Hamaca (ConocoPhillips, Chevron, PDVSA), Cerro Negro (Exxon-Mobil, PDVSA, BP) e Petrozuata (ConocoPhillips, PDVSA). Todas elas atuando na região do Orinoco, onde são produzidos 600.000 barris de petróleo por dia.

Na Venezuela o então presidente Hugo Chávez aumentou de uma só vez os impostos para a extração de Petróleo, em 33% e em alguns casos em 50%, substituindo os pagamentos de royalties que até então representavam valores irrisórios. Até hoje esses impostos não foram digeridos pelas petroleiras multinacionais e desde então elas pedem ajuda de seus governos, principalmente dos Estados Unidos. Apesar de todos os esforços diplomáticos, o governo da Venezuela não cedeu e há muito o governo dos EUA prepara uma invasão, o que é rechaçado pelo Conselho de Segurança da ONU, onde a Rússia e a China vetariam. Os Estados Unidos querem uma invasão sob a proteção das OEA, com sede em Washington e totalmente dominada pelo governo americano.

Com a descoberta do Pré-Sal no Brasil, no início dos anos dois mil, o ex-presidente adotou o sistema de partilha para a exploração do petróleo naquela região. O sistema de partilha previa que toda e qualquer empresa que desejasse explorar o petróleo do Pré-Sal teria que se associar com a Petrobrás que teria a participação obrigatória de 30% de toda a produção. Esse sistema não interessava às grandes petroleiras que queriam pagar apenas royalties depois de comprar através de licitação uma determinada região do Pré-Sal. Para mudar isso teriam que destituir o governo comandado pelo PT. (Continua na parte II, que será postada nas próximas horas).