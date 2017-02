O que significa o carnaval de Pirenópolis?

A cidade de Pirenópolis é tida como um porto seguro para o descanso e o lazer. Suprimir uma festa popular na cidade é o mesmo que chegar em uma farmácia e o proprietário informar que não vende remédio. Qual é o forte da economia de Pirenópolis? Turismo e lazer é a resposta de qualquer estudante do ensino médio.

O prefeito recém empossado, ao disputar os votos dos eleitores da cidade, sabia que teria que priorizar o lazer na cidade. Claro que a população local precisa de educação e saúde, mas o que gera imposto e renda para a cidade é a dupla turismo e lazer. Sem essas festas populares, um grande número de turista que deseja participar da festa do rei momo e aproveitar para buscar algum tipo de lazer nas pousadas e nas cachoeiras da cidade, busca outro destino. Sem o carnaval, o turista só vai ficar com o lazer.

O prefeito de pirenópolis, João do Léo, ao disputar o comando da Prefeitura, sabia perfeitamente que todos os municípios do Brasil passam por dificuldade e como chefe do Executivo Municipal tem o dever de ir atrás dos recursos necessários para promover um bom carnaval na cidade, Mas se a verba não vier, antes de anunciar o fim do carnaval na cidade, poderia reduzir o tamanho da festa, buscando apoio financeiro e logístico junto ao governo do Estado. O governador não iria jamais se negar a ajudar a realização do carnaval de Pirenópolis. Mas se isso não for possível, busca se uma parceria com o comércio e principalmente com os hotéis e pousadas da cidade.

Se a situação está ruim para bancar um carnaval na cidade, pior vai ficar se a cidade se transformar, pela primeira vez, em ruas desertas. O turista vem, basta dizer que alguma coisa vai acontecer, nem que seja um bandinha tocando as marchas de carnaval o dia todo pela cidade. Carnaval é alegria e a cara de Pirenópolis fica triste sem a festa do rei momo.