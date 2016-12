O recesso de fim de ano vai dar fôlego aos rentistas brasileiros

Por Dilmar Ferreira

A liminar de autoria do ministro Luiz Fux do STF mostrou que a Constituição Brasileira não serve para mais nada. Os três poderes estão em pé de guerra e cada um querendo ser mais importante do que o outro e a Nação segue à deriva. Estamos caminhando para um vácuo de poder sem precedente na história do Brasil. A única liderança política do Brasil – Luiz Inácio Lula da Silva – virou réu por força e graça de um poder emergente chamado Ministério Público. Assim chegamos às portas dos recessos parlamentar e do judiciário.

Em outros tempos, o caminho já estaria pavimentado para um golpe de verdade que é quando promovido pela força, ou seja, por quem detém as armas nas mãos. Os militares brasileiros são hoje autênticos profissionais e não querem lambuzar as mãos com a política, coisa que já provaram que não deram conta e o Brasil perdeu algumas décadas na construção de sua democracia.

Vamos para o recesso de fim de ano embrulhado na incerteza de que o novo ano vai chegar e nada vai mudar. O ano novo, assim como o velho, será marcado pela continuidade da luta de poderes enquanto o povo começa a pagar a conta com o desemprego e a fome batendo nas portas dos mais fracos. Este é o saldo do golpe feito por ladrões que apoderaram do poder utilizando dos argumentos provocados pelas ruas a favor do impeachment e contra o PT e a presidente deposta sem crime e sem razão de ser.

O pacote editado essa semana pelo Meirelles e respaldado pelo presidente Temer foi apenas um aperitivo para tapear a população que bate às portas do Natal com a mesa farta para alguns e de menos para a maioria da população. No Réveillon o medo pode virar pesadelo porque quem está desempregado vai continuar sem trabalho e quem está empregado pode perder seu trabalho por força da recessão imposta pelos banqueiros que querem a todo custo que o Brasil tenha Superávit Primário para que assim possam receber seus créditos vindo desde a época de Dom Pedro Segundo.

De data em data o governo vai caminhando para continuar desgovernando. Chega o Natal, depois o Ano Novo com o recesso salvando as divergências entre os poderes. Depois do ano novo, o recesso vai continuar até que o Carnaval chegue trazendo para as ruas a maior festa popular do Brasil. O Carnaval vai ser a nova data importante para a sobrevivência do governo ilegítimo que de pacote em pacote, o povo vai sendo empacotado, mesmo às custas de uma recessão selvagem a ser paga pela atual geração, tudo em nome dos interesses dos rentistas* que preferem juros altos ao trabalho dignificante.

Medidas Provisórias serão editadas nos próximos dias pelo governo Temer com a desculpa de consertar o que o PT estragou, mas tudo para atender aos interesses dos banqueiros que apoderaram no setor econômico do Brasil que passou a criminalizar o Bolsa Família e priorizar o Bolsa Banqueiro. Os rentistas estão vencendo a luta perdida em 2002 com a eleição de Lula e para não correrem mais o risco, vão impor um nome em 2018 para garantir por décadas seus lucros indomáveis. Os insaciáveis rentistas querem chegar às eleições de 2018, com um candidato próprio para eternizar a pobreza e a miséria no Brasil até que conquiste novamente o verdadeiro tesouro perdido que foi a edição da Lei Áurea.

Se no fritar dos ovos não surgir um nome próprio para disputar a presidência da República, eles podem adotar até mesmo a louca da Marina Silva, uma candidata sempre financiada pelo Banco Itaú. O Brasil parou para quem trabalha e produz, mas está a todo vapor para os agiotas, cujos objetivos é o lucro sem trabalho e às custas da fome e da miséria. Este é o Brasil que eles querem e que está sendo edificado à passos largos. O futuro a eles pertence…

* O “rentismo” é a tentativa de grupos particulares de persuadir o governo a atribuir-lhes esse tipo de monopólios valiosos ou privilégios legais. Pessoas que vivem de renda.