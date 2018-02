O truste do petróleo decidiu aguardar as eleições de 2014

O que está por trás da intervenção no Rio (Parte lV)

Antes de ser nomeado para o Ministério das Relações Exteriores, o senador José Serra já havia apresentado um projeto modificando as cláusulas que estabelecia a obrigatoriedade da Petrobrás em participar com as empresas vencedoras das licitações para explorar petróleo no Pré-Sal. Logo após a aprovação do projeto de lei, o presidente sancionou-a imediatamente, atendendo reivindicações da Shell, uma das primeiras a vencer licitações para extração de petróleo das reservas localizadas em águas profundas, ou seja, abaixo da camada do Sal do Oceano Atlântico, mas dentro do mar territorial brasileiro.

No entanto, o presente para as petroleiras não ficou nisso, mas também através de descontos superior a R$1 trilhão nos impostos que as empresas que forem extrair o petróleo, por um período de 20 anos. Todo esse dinheiro estava destinado ao financiamento da educação no Brasil, o que daria para triplicar os salários dos professores e erradicar o analfabetismo no Brasil.

As reformas trabalhista e previdenciária, prometidas às petroleiras pelo atual governo, completam a cesta de bondades em pagamento ao apoio para a efetivação do golpe contra o governo de Dilma Rousseff. No entanto, a luta para completar o golpe contra o PT continua através da Lava Jato, que precisa liquidar com o ex-presidente Lula. As petroleiras não aceitam nem ouvir falar em governo do PT no Brasil e muito menos de um governo ligado ao ex-presidente. Para as petroleiras, que estão financiando todo o desenrolar do golpe a prisão do ex-presidente Lula, com a finalidade de extirpar toda a possibilidade de transferência de votos, como fez em 2010 e em 2014, com a eleição de Dilma Rousseff, é o principal objetivo daquela gente.

Sem um candidato competitivo para vencer as eleições presidenciais, pode estar em curso uma tentativa para melhorar a popularidade de Michel Temer. Se isso ocorrer, o atual presidente pode se firmar como o principal candidato do lado do golpismo, com o apoio dos grandes partidos e devidamente financiado pelas petroleiras. Se nenhuma lei valeu até agora e até a Constituição foi totalmente pisoteada, não seria agora que as leis seriam obedecidas.

A reação do governo pode ter iniciada com a intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro. Mas, essa intervenção pode estender a outros estados, bastando para isso que a intervenção no Rio de Janeiro seja positiva. No entanto, pode estar em curso algo muito mais sério e perigoso. Para as petroleiras, não basta apoderar do governo brasileiro e com ele levarem na bagagem todas as nossas reservas de petróleo. Essa gente quer muito mais do Brasil e de seu governo. Eles querem o Brasil no comando de uma frente para invadir a Venezuela para destituir o seu governo com a finalidade de tomar de uma vez por todas a maior reserva de petróleo do mundo. Feito isso, o Brasil e os países da América do Sul retornarão às condições de colônias produtoras de produtos terciários, ou seja, de Commodities.

Os jornalistas sem fronteiras já trabalham com informações concretas de que a Venezuela já estaria sendo sitiada. Neste final de semana, centenas de blindados desembarcaram em território da Colômbia, um dos países que formarão aliança com os Estados Unidos para invadir a Venezuela e destituir o seu governo.