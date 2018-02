O truste do petróleo decidiu aguardar as eleições de 2014

O que está por trás da intervenção no Rio (Parte lll)

Nessa altura de nossa análise já está claro para os nossos leitores que quem financiou o golpe no Brasil é o mesmo que continua financiando o esquema da Lava Jato e vai financiar uma possível e provável invasão na Venezuela sob o comando das Forças Armadas do Brasil. Esses financiadores decidiram financiar Aécio Neves em 2014 para vencer a então candidata a reeleição Dilma Rousseff. Além de muito dinheiro, eles financiarão centenas de hackers para infestar a internet brasileira com fake News e outros tipos de informações criminosas. Mesmo assim o candidato financiado pelas petroleiras perdeu as eleições.

Assim que Dilma Rousseff tomou posse para o seu segundo mandato, começou a guerra para desestabilizar o seu governo. O esquema criminoso contou com a ajuda de uma decisão errada da presidenta, que foi a adoção de uma pauta neoliberal, afastando-se dos partidos que defendem uma política contrária ao rentismo. Para começar a presidenta nomeou um representante dos banqueiros para o Ministério da Fazenda, o que desagradou ainda mais os políticos contrários ao neoliberalismo econômico.

A eleição de Eduardo Cunha para a presidência da Câmara e em seguida a negativa do PT em salvar a pele dele na Comissão de Ética da Casa, foram o estopim para o início de uma guerra entre o Executivo e o Legislativo. O PSDB pagou uma advogada mercenária de São Paulo para fazer o pedido de impeachment da presidenta.

O truste do petróleo já tinha os seus homens tanto na Câmara quanto no Senado. O então vice-presidente da República, Michel Temer, assumiu o comando do complô. No desespero Dilma nomeou o seu vice para ser o articulador político. Foi o mesmo que entregar o galinheiro para a raposa. Em questão de dias Temer fez o que tinha que fazer no comando da articulação e entregou a missão, retornando para o Palácio do Jaburu para confabular o que faltava para arregimentar os votos para o impeachment. O afastamento de Dilma da presidência era questão de dias. E tudo correu dentro do cronograma pré-estabelecido pelos conspiradores.

Michel Temer assumiu o comando do Governo para fazer o serviço sujo. Logo de início, o novo Chefe do Governo nomeou os principais representantes do truste do petróleo para os cargos chaves, com destaque para os senadores José Serra e Aloísio Nunes, além de entregar as finanças do País para os banqueiros, sendo o seu grande representante o goiano Henrique Meirelles, porta voz dos especuladores do rentismo nacionais e internacionais. O palco estava pronto para atender a demanda do setor financeiro e montado todo o esquema para o início do assalto à Petrobrás e ao Pré-Sal. (Continua no próximo post).