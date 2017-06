OAB entrega Moção de Reconhecimento à juíza da comarca de Anápolis

Dra. aline, Juíza de Anápolis

A juíza titular da 2ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Anápolis, Aline Vieira Tomás, recebeu, na segunda-feira (5), da diretoria da subseção de Anápolis da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Moção de Reconhecimento pelo trabalho acurado e pela celeridade na prestação de serviços aos jurisdicionados.

A diretoria da OAB justificou a homenagem alegando que a magistrada, com apoio do representante do Ministério Público Alexandre José de Assis, atendeu a uma demanda por meio de videoconferência. Em uma ação de interdição proposta pela cônjuge e filhos do interditando, que está internado, em estado grave, na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital em Goiânia, a juíza utilizou a tecnologia para audiência com médicos que tratam do paciente. Após ouvir os profissionais, ela concedeu curatela provisória e deferiu a produção de prova da incapacidade do interditando.

Se não fosse a intervenção realizada, o curso do processo demoraria muito tempo, pois exigiria a expedição de carta precatória para a comarca de Goiânia, para que fosse distribuída a algum dos juízes da capital, que verificaria a incapacidade do interditando e devolveria a carta precatória ao juízo de Anápolis.

“Agindo assim, a Justiça goiana — muito mais do que ter implantado essa inovação tecnológica neste processo —, avançou na construção, coletiva, de transformações sociais, vindo a praticar determinada forma do ato com o objetivo de ser uma arma poderosíssima contra os males corrosivos do tempo no processo, conferindo, aos jurisdicionados, a tão almejada e rápida Justiça”, diz o documento assinado pelo presidente da subseção de Anápolis, Ronivan Peixoto de Morais Junior. (Texto: Weber Witt – estagiário do Centro de Comunicação Social do TJGO)